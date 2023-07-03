2025全運會｜楊潤雄料港府統籌辦3首長級人員十月上任

全國運動會2025年舉行，由廣東省、香港及澳門合辦。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，特區政府的籌備辦公室的工作廣泛，除比賽安排，亦包括運動員出入境、住宿、安保、交通以至接待不同省巿官員及大灣區等地觀眾等。而領導籌備辦公室工作而加開的三個首長級職位，預計今年10月上任，他指可能外聘或由公務員調任新職位，人選有待決定。



政府曾披露，正爭取主辦八個全國運動會項目，包括足球，單車，劍擊同帆船等。楊潤雄表示，仍有待國家體育總局與國家相關體育總會討論，明年落成的啟德體育園，除了有主場館以外，亦包括室內體育館，將會是全運會的重要場地。



楊潤雄指港府統籌全運會的專責辦公室職務範圍廣泛。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府表明將於今年9月，收回粉嶺高球場32公頃用地，引起球會擔心香港失去舉辦國際賽事的能力。楊潤雄接受港台訪問時回應稱，康樂及文化事務署有經驗同有信心管理場地，重申即使收回用地，粉嶺高球場仍然可以舉辦國際級賽事，至於高球場長遠用途，及日後如何開放給公眾使用，有待康文署計劃後再公布。

另外，隨著航空業運載力逐步提升，楊潤雄稱，疫情過後，近期已有多項文化體育盛事舉行，旅發局亦有一系列宣傳及表演活動，帶動社會氣氛，希望同時帶動經濟，逐步改善巿民生活。他又指，訪港旅客旅遊模式有變，對香港文化越來越有興趣，認為若能保持勢頭，訪港旅客超出原先估計全年大約2600萬人次亦不出奇。