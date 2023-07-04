特區政府兩高層明訪內地　李家超明率團到貴陽　陳茂波訪上海

行政長官李家超明日（5日）率團前赴貴州省貴陽市，出席2023年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。而財政司司長陳茂波明日亦早上啓程往上海訪問4天，期間將與上海市領導和新開發銀行領導會面，並出席2023世界人工智能大會。



訪問貴陽期間，李家超將出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。他亦會與不同省區領導會晤，以及到訪貴陽的創新科技設施。

李家超今早出席行政會議前指，泛珠三角區域是國家經濟最具活力和發展潛力最強的地區之一，在國家區域發展總體格局具有重要地位；而國家「十四五」規劃提出深化泛珠三角區域合作，二十大報告也指出，要深入實施區域協調發展戰略，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系，因此今次聯席會議意義重大。

泛珠三角區域合作行政首長聯席會議是經國務院批准，二○○四年由九個泛珠三角內地省區和香港、澳門兩個特區（「9+2」）共同推動成立的重要區域性合作交流平台。

隨同李家超出訪的還包括商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟和政制及內地事務局副局長胡健民等。他們離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務、商務及經濟發展局副局長陳百里博士署任商務及經濟發展局局長職務、運輸及物流局副局長廖振新署任運輸及物流局局長職務、創新科技及工業局副局長張曼莉署理創新科技及工業局局長職務。

陳茂波明天出訪上海。(資料圖片/盧翊銘攝)

陳茂波訪上海 將晤市領導

另外，財政司司長陳茂波明日早上啓程往上海訪問4天，期間將會與上海市領導和新開發銀行領導會面，並出席2023世界人工智能大會，發表主旨演說；及在「亞洲物流航運及空運會議──滬港合作新機遇分論壇」上致辭。

在上海期間，他會出包括由投資推廣署、特區政府駐上海經濟貿易辦事處及香港交易所合辦的午餐會發表演說，向上海工商界和企業推廣香港的金融和高增值服務；及到復旦大學發表演說，向師生介紹香港最新情況和發展機遇。他亦會到訪多家科技和醫藥企業，並與在滬港人港企見面。

陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸會署任財政司司長。