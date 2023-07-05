東九龍線討論多年　甯漢豪指年內完成研究　推動多項環保連接系統

九龍東作為第二核心商業區交通問題一直備受關注，包括當局研究東九龍線的進度。發展局局長甯漢豪指運輸及物流局正探討以高架捷運系統發展東九龍線，目前研究已到最後階段，計劃今年內完成研究，並就東九龍線的路向及路線諮詢公眾。



她又表示，政府正積極推展多元組合的環保連接系統，包括以電動車輛行駛區內新增的巴士及專線小巴路線、發展自動行人道網絡、高架園境行人平台，以及探討在區內設置水上的士站，運輸及物流局亦會參考各地綠色集體運輸系統的技術。



支援產業、文創產業陸續進駐

甯漢豪指，鑑於國家「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，當中包香港具備優勢的國際金融和商業服務業，第二核心商業區的主要功能是支援產業發展的需要，現時區內提供不少優質的甲級的寫字樓，已吸引多間跨國企業進駐。另外九龍東有着工業發展的歷史背景，以及文化工作者近年陸續進駐的氣氛，該有潛力推動創科和文藝創意產業。

區內很多商業用地在規劃上預留彈性，可以讓創科和其他相關用途在九龍東設立創科工作室，區內仍有活躍的工業，可和初創企業進行科研合作，以助工業升級轉型。

鄧家彪關注政府會否考慮「東九對接東盟」

九龍東立法會議員鄧家彪在會上質詢，對於有民間組織倡議「東九對接東盟」，藉九龍東的多元文化及具活力的經濟特點，建立圍繞東南亞國家聯盟及《區域全面經濟伙伴關係協定》成員國的總部經濟，政府會否考慮該建議及建立相關支援中心，以協助香港企業更積極融入國家發展大局。

甯漢豪回應指基於九龍東的多元化和發展力，局方一直致力吸引不同企業開設和擴展業務，政府在整體上策略上不會把個別國家企業侷限或導引到某一個地區，投資推廣處在首五個月已協助超過180間海外和內地企業在港開設和擴展業務，較去年同期增長32%，超過180間企業中，來自東盟地區有14間。