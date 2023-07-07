一帶一路｜梁振英與老撾總理會晤：將消除白內障致盲項目進行到底

全國政協副主席、共享基金會主席梁振英日前（7月3日）帶隊到訪老撾，期間在萬象市和老撾總理宋賽會面，就基金會在當地展開的「全面消除白內障致盲項目」進度進行溝通，並就雙方下一步擴大在醫療衞生方面的合作初步交換意見。



共享基金會自2022年9月在老撾開展「消除白內障致盲項目」後，至今已在萬象市完成近1,700例手術。（共享基金會提供）

梁振英牽頭成立的共享基金會（基金會），結合香港民間資源和內地醫療力量，在「一帶一路」國家推動醫療及公共衞生人道援助工作。基金會自2022年9月在老撾開展「消除白內障致盲項目」後，至今已在萬象市完成近1,700例手術。

梁振英周一（7月3日）帶領12名基金會香港成員到訪老撾，先在中國駐老撾大使姜再冬的陪同下，到當地合作單位「老撾人民軍103醫院」視察，並且探訪派駐當地的合作夥伴廣西醫療隊第三批醫護人員。梁振英表示，能讓白內障患者重見光明，為當地人民帶來幸福感，是無量功德。醫療隊隊長、廣西壯族自治區南溪山醫院眼科主任蔣豔華回應說，作為醫護人員，能夠發揮專業幫助外國病人重拾正常生活，他們同樣充滿幸福感。

共享基金會一行人到北部城市琅勃拉邦進行考察。（共享基金會提供）

一行人及後再到北部城市琅勃拉邦進行考察，期間參觀107人民軍醫院，並與醫院高層人士、當地衛生廳主要官員及中資企業會面，從而評估在琅勃拉邦展開的「消除白內障致盲項目」的可能性，務求實現消除全國積存白內障的目標。

結束三天老撾行程之前，梁振英在萬象市和老撾總理宋賽會面，就基金會在當地展開的「全面消除白內障致盲項目」進度進行溝通，並就雙方下一步擴大在醫療衞生方面的合作初步交換意見。今年是「一帶一路」倡議提出十周年，基金會期望今年內在五個項目國完成約9,600例手術，讓更多人重見光明。梁振英早前透露，未來會研究該些國家的公共衞生問題，包括飛蟲帶來的傳染病，如登革熱、瘧疾等，並強調「授人以魚不如授人以漁」，會教育當地人民衞生常識，例如如何處理垃圾、撲滅蒼蠅等。

7名中文大學學生抵達老撾萬象，參加共享基金會的實習工作。（共享基金會）

梁振英離開老撾後，7名中文大學學生抵達老撾萬象，參加共享基金會的實習工作。他們期間除了替病人做簡單的健康檢查外，也向病人及家屬介紹傳病媒介疾病、糖尿病及高血壓控制等健康教育，以及向援老撾廣西醫療隊學習如何替病人作視力檢查。

共享基金會總幹事陳英凝教授實地與學生講課，分享在人道救援的前線經歷及需要注意的事項，勉勵同學把握機會走出香港，為國際醫療人道救援貢獻力量。