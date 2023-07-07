會否跟隨內地禁部份日本食品進口？　李家超︰會考慮專家意見

日本計劃排放福島核污水，內地禁止進口福島等10個縣都的食品。行政長官李家超到貴州出席會議後，被問到香港會否跟隨內地做法，他回應指日方現階段未有足夠證明排放核廢水的措施可靠，強調會充份考慮專家意見，考慮禁止高風險地區的農產品和水產品等，以確保市民安全。



他總結貴州行程指有三項意義，包括推動泛珠三角區域合作、強化貴州和本港交流合作，又與各省領導交流。



李家超指泛珠三角人口和生產總量佔全國三分之一，是最具發展潛力區域，正好為香港融入國家發展大局，提供理想空間和平台。他指今次行程強化貴州和本港交流合作，與貴州省委書記等會面，同意黔港合作前景遼闊，包括科技創新、數據應用和旅遊文化，均有很大合作空間。李家超又表示，貴州有豐富的旅遊資源，包括有很多非物質文化遺產，相信香港與貴州有很多合作空間。另外行程中又與各省領導交流，向多位領導介紹香港優勢。

區議會法案全票通過 李家超︰證明完善地區治理想法一致

改革區議會法案昨日（6日）全票通過，李家超指非常高興，亦證明大家對完善地區治理有一致想法。他提到區議會過去破壞政府施政，令民生倒退，相信大家不希望再看到有關亂象。 他相信，日後地區治理水平會大大提高，共同建設社區方面會更理想、更齊心。

他表示，政府歡迎任何人參與區議會選舉，除了破壞香港利益、不擁護《基本法》和不效忠特區的人。