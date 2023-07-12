主持會議再瞓覺　馬逢國：只係一兩秒啫｜政壇諸事町

立法會每次開會都會長達數小時，期間立法會內務委員會正、副主席將會不定時「頂上」為代主席，讓大主席梁君彥有時間稍作休息。不過，內委會副主席馬逢國僅主持會議約20分鐘，隨即疑似「體力不支」，在主席台上打瞌睡。



7月12日，馬逢國在暫代立法會主席期間疑似睡着。（立法會直播截圖）

立法會今日下午討論提高亂拋垃圾和店舖阻街的罰款，議員踴躍發言。到了議員陳凱欣發言期間，主席梁君彥因事暫時離開，而要馬逢國暫代主席。

秘書：主席、主席、主席、馬生

馬逢國暫代主席期間，議員廖長江、梁子穎和秋志遠先後發言。狄志遠發言後，馬逢國並無立即讓下一位議員發言，立法會直播顯示馬逢國低頭、正在打瞌睡。及後，隱約聽到秘書輕聲呼喚「主席、主席、主席、馬生！」馬逢國才如夢初醒，立即調整狀態讓下一位議員林振昇發言。

會後，狄志遠自嘲「可能我講得悶」，笑言他發言中表示棄權都沒有引起馬逢國的注意。

馬逢國：其實我係醒嘅

馬逢國及後解釋指，「其實（我）係醒嘅，佢（秘書）一講我都噏得出嗰個人（發言人）嘅名，好短時間啫，一、兩秒，自己知。」他又稱，並不是身體健康問題，只是昨晚睡覺質量不佳，「起身3、4次」。

去年主持會議亦瞓覺

其實馬逢國早有「前科」。去年12月7日，當時梁君彥因家人確診新冠肺炎，未能主持立法會大會，故全程需由內委會主席李慧琼及馬逢國代勞，而馬逢國當時亦有打瞌睡，及後解釋指忙於立法會工作及準備人大選舉，前一晚只睡了兩個小時。