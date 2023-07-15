李家超：下半年人口下降速度減慢　內部研究如何提升生育率

香港人口繼續下跌。特首李家超今日（15日）出席港台節目《星期六問責》時表示，本港一直有人移出移入，今年下半年人口下降速度，較上半年慢，相關數字未計及透過輸入人才計劃來港的人口。被問及加拿大放寬移民計劃會否導致另一波移民潮，李指，世界各地不斷推出措施「搶人才」，香港亦會陸續推出措施應對，「搶人才」政策不能夠放鬆。



香港作為全球生育率最低的城市，被問及有何招數增加人口，李家超指的確有思考，內部研究中，要集思廣益。至於會否提供經濟補貼房屋資助，李指每個人考慮不一，認為成效未必很高。



特首李家超表示，本港一直有人移出移入，今年下半年人口下降速度，較上半年慢，相關數字未計及透過輸入人才計劃來港的人口。

人力估算冀縮短每年五年檢視一次

至於輸入外勞方面，李指，要謹慎處理問題，要維持本地就業優先，開放26工種招聘都要嚴格審批。而長遠人口政策研究，李指部門已經開始人力估算，希望縮短至少於5年檢視一次。

對於整個經濟狀況，李指恢復運力需要時間，疫情後有爆發性旅遊，但日後都需要深度旅遊，開拓新的路線。

競爭力下跌與人力有關

對於有報告指香港競爭力排名下降，李家超認為與人力有關，稱人口下跌、失業率都會影響排名。他指施政要「有守有攻」，對外對內都是焦點。