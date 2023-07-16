立法會代表團考察福州「三坊七巷」　議員倡借鑑當地融合文化旅遊

立法會代表團昨日（15日）啟程考察福建省福州，今日（16日）上午前往古建築街區逾千年歷史的「三坊七巷」考察，該區設人工智能體驗。立法會旅遊界議員姚柏良認為，香港可以借鑑當地做法，融合文化及旅遊，保育同時兼顧發展，做到真正活化。他希望香港和福建有更多合作，恢復兩地往來。



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由立法會主席梁君彥率領的逾30人代表團，上午在福建省港澳台辦主任林文生陪同之下，考察當地古建築街區「三坊七巷」。該區有「中國十大歷史文化名街」的稱號，目前有159座保存完好的明清建築，整體格局超過1100多年歷史，核心區面積達39.81公頃，展示傳統文化之餘，亦推行文旅賦能，加入人工智能（AI）體驗。

立法會旅遊界議員姚柏良認為，「三坊七巷」成功做到文化及旅遊融合，香港可以借鏡：「我哋香港有荔枝窩，300幾年古村落、客家文化，亦都有大澳漁村文化，正正呢度值得我哋借鏡，點樣將佢好好地保育同埋發展，保育之餘又要發展，做到真正活化，呢個好值得香港嚟取經。」他又提及，文化體育及旅遊局為新設立的政策局，對於融合文化及旅遊，香港仍是起步階段。

他指，本身香港和福建互為目的地、互為客源地，為具規模的市場，疫情之後希望透過業界共同努力，盡快恢復兩地往來，希望推動兩地政府進行更多合作。

代表團之後會參觀當地企業，並與福建省政協委員交流，以及與省委常委、統戰部聚餐。他們下午前往前往安老院舍探訪受惠於「福建計劃」的長者。