李家超率團出訪東盟三國　首訪「競爭對手」新加坡料見李顯龍

​行政長官李家超星期日（23日）率領特區政府代表團訪問三個東南亞國家聯盟成員國，首站為被視為香港「競爭對手」的新加坡，也是李家超首度訪問當地。之後，再轉往印尼和馬來西亞。據悉，他訪問新加坡期間，料會與新加坡總理李顯龍見面。去年11月泰國的APEC會議，李家超亦曾與李顯龍舉行雙邊會談。



今次是他上任以來第二次訪問東盟國家，李家超稱顯示香港高度重視東盟市場的發展潛力，期望此行加強香港與東盟國家在經貿和投資方面的合作，為香港發掘商機，並向當地政商界介紹香港的最新優勢和機遇。



李家超首站為新加坡，在當地訪問3天，於25日上午轉往印尼雅加達，27日上午再轉抵馬來西亞吉隆坡繼續行程。期間，李家超將與當地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港的專業服務和融資平台，開拓粵港澳大灣區市場。他亦會考察當地企業和大型基建項目，探討香港與東盟國家在商貿和基建等方面的合作空間。

李家超表示，香港和東盟的往來向來頻繁。東盟是香港的第二大貿易夥伴，也是世界第五大經濟體，經濟增長動力強勁，發展潛力無限。這是他上任以來第二次訪問東盟國家，顯示香港高度重視東盟市場的發展潛力。

有三十名商界代表隨團

代表團由官員與商界代表組成，官員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟、政府新聞處處長陳偉偉和署理投資推廣署署長蔣學禮博士。商界則有三十位來自工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等不同界別的高級別代表。