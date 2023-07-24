日本核廢水｜政府禁令影響商界　林健鋒：唔食日本三文魚可食挪威

日本預計下月將排放核污水，行會成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（21日）表示，已向日本駐港總領事表達商界意見，若特區政府禁止東京等10個都縣的水產品進口對本地商界影響一定有影響，但商界亦會以市民健康優先，又建議：「唔食日本三文魚都可以食挪威。」



商界會受影響 但表示以市民健康優先

林健鋒表示，高度關注及憂慮事件，認為對兩地貿易有影響，亦對日本領事岡田健一有表達商家意見。他指，香港商界以香港市民健康為出發點，若海水「有毒」，希望政府嚴格處理，商界會支持政府做法，明白政府禁止東京等10個都縣的水產品進口對商界有一定有影響。不過，「唔食呢啲，食多啲第二啲嘢啦！」

他又稱商界的腦筋靈活，某一方面經濟受影響，大家都要處理，「一定有影響啦，但始終支持政府以市民健康為先。」個別商家都有表達對此的關注，當中有小商戶回應，不想入口一些危害客戶健康的水產品。他建議，「唔食日本三文魚都可以食挪威。」

香港綠色組織副主席楊惠文指，處理核廢水其實是去除氚之外的放射性核素，而氚是無法去除的。而氚元素的半衰期為12.3年，他稱放射性100年後才可以忽略不計。他認為排放污水會對全球人體健康和海洋生態造成極大風險，並嚴重影響漁業。放射性核素可能隨着海洋洋流傳播，並且會讓在海洋中長期遷徙的海洋生物（如浮游植物）長期攜帶，而浮游植物是所有海洋生物食物鏈的基礎。

建議原地固體化放射性物質 並藏在地下

他又指出，除了氚之外，處理後的廢水中殘留的放射性物質還包括碳14、鈷60和鍶90。這些殘留的同位素是直到2018年時才被發現，問題不容忽視。

他建議，原地繼續固體化儲存核廢水，直到氚的放射性自然降低是專家認為其中一個更明智的處置方案，把固體藏在地下，認為這方法起碼能夠監察到，但把污水排在海中就未能監察。