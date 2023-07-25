習近平回信香港培僑中學學生　李家超：彰顯習主席對青年的期許

新華社報道，國家主席習近平7月24日給香港培僑中學高一年級全體學生回信，對他們予以親切勉勵。



特首李家超今日（25日）表示，由衷感謝習近平給香港培僑中學高一年級全體學生的回信，信中字裏行間彰顯習主席對青年履行香港年輕一代的使命與擔當的殷切期許。李稱，特區會推動和加強愛國主義和國民教育，提供有利香港廣大青年成長成才的學習環境，讓他們成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代，將來在社會盡展所長，推進「一國兩制」在香港實踐行穩致遠，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。



李家超（左）與習近平（右）合照。（政府新聞處／資料圖片）

李家超稱習近平回信令學生感關懷、鼓舞

李家超指，習近平的回信讓同學感受到關懷和勉勵，是對全港學校的激勵，推動他們積極在課堂以外安排更多不同類型的活動，引導青年深入了解國家的歷史文化和現實國情，強化其家國情懷、國家觀念和國民身份認同，將愛國愛港精神化作行動，薪火相傳。

他又指，本屆特區政府上任以來，以習近平去年7月1日親臨香港發表重要講話的內容和精神作為施政網要。當中在青年發展方面，特區推出首個版本的《青年發展藍圖》，認為可全面引領青年深刻認識國家和世界發展大勢，增強他們的民族自豪感和主人翁意識。