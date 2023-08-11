港政黨陸續捐款助華北水災　自由黨捐50萬　民建聯捐100萬

華北多個地區暴雨持續，導致多市出現嚴重水災，本港主要政黨近期陸續捐款協助賑災。自由黨與民建聯今日先後到中聯辦遞交捐款支票，自由黨捐款五十萬、民建聯則捐出一百萬元。



自由黨捐款50萬賑災，由尹宗華接收支票（自由黨提供）

自由黨多名立法會議員，包括黨魁張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、易志明，及自由之友中央執行委員會主席林佑碧、秘書長李勝幟及執行主席伍凱誠，今天早上代表自由黨到中聯辦遞交捐款支票，並由中聯辦遞交支票。自由黨指，由賑災基金撥款捐出五十萬元，支援華北地區救災工作，希望為受災同胞雪中送炭，並送上無限的關懷，願受影響的百姓早日 渡過難關，開展災後重建。中聯辦副主任尹宗華接收支票。

民建聯捐一百萬元賑災（民建聯提供）

另外，民建聯於下午也到中聯辦捐出一百萬港元賑災。民建聯主席李慧琼、旭日集團有限公司副董事長兼總經理楊勳、民建聯副主席陳克勤、周浩鼎、陳學鋒、旭日集團有限公司總監楊瀚業，將善款轉交至中聯辦副主任劉光源代表接收。李慧琼表示，感謝善長捐出善款援助內地災情，足證同胞血濃於水的情誼。民建聯衷心祝願受災地區及人民盡快走出困境，重建家園。

中聯辦網站列出，工聯會在8月4日已捐款五十萬元，之後新民黨亦同樣捐出五十萬元賑災。本港多名商界名人如盈科拓展集團主席李澤楷和新世界發展有限公司主席鄭家純，均以個人名義各捐款2000萬、李兆基基金也捐2000萬賑災。