田北辰批政府科技化「有心無力」　 倡善用大數據抽出公屋富戶

房屋署一名房屋事務主任涉嫌虛報公屋住戶的巡查資料，昨日（17日）被廉政公署起訴。實政圓桌立法會議員田北辰發文，以「政府科技化｜講就天下無敵 做就有心無力」為題，指政府很多工作仍然依靠人手，應轉用新科技，善用大數據配對土地註冊處成交資料抽出公屋富戶。



田北辰認為，防署可以利用AI監察公屋住戶用水用電有否異常，並用大數據方式核對土地註冊處紀錄，抽出持有私人物業的公屋居民。（資料圖片/李宇婷攝）

溫哥華2018年已用AI監察用水用電

田北辰認為，房屋署巡查公屋，可以用人工智能（AI）代替人力巡查，例如溫哥華政府2018年3月已經用人工智能監察單位用水和用電模式。至於現行的突擊家訪模式，田北辰就認為負責人員可先提交家訪計劃，由高層人員突擊陪同家訪，以監察人員表現。

至於其他工作，田北辰認為亦可以考慮善用科技。他舉例說，早前有綠表申請居屋的市民被揭發擁有市值數千萬元的物業，顯示現行的申報機制被動。田北辰認為，可以採用大數據方式，把土地註冊處的成交紀錄和全港公屋住戶名單配對，就能夠核查出持有物業的公屋富戶。他直言：「我真係搲爆頭都諗唔明，點解新嘅嘢就講高科技，原有嘅就繼續食古不化！」

他指，現在香港講科技化，只由一位局長未必可兼顧，建議副司長加多一個職責，負責將整個政府做到真正科技化，善用科技執行職務，打擊任何濫用、違規等等，方能全速發展香港成為國際創科中心，對接國家「十四五」規劃。