施政報告｜李家超今諮詢公眾　喪女母親促改善醫療事故呈報機制

特首李家超10月將發表任内第二份《施政報告》，於7月31日開始進行公眾諮詢，今日（20日）的地區諮詢會在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行。



《香港01》記者昨日（19日）在小學附近隨機訪問市民，問及有對《施政報告》有何建議、對政府有何訴求，有居民批評政府官員高薪厚職在寫字樓做「電腦遊戲」，望政府切實落區視察民情；有受訪居民表示女兒早前因醫療事故離世，多次向醫管局高層反映意見了無音訊，促政府改善醫療事故呈報機制。



特首李家超稱今日（20日）早上將於筲箕灣舉行地區諮詢會，與市民直接見面交流。（李家超Facebook）

李家超指會與市民直接交流

特首李家超昨日在社交專頁指，今日早上將於筲箕灣舉行地區諮詢會，與市民直接見面交流，了解市民關心的議題和政策，誠邀大家發表意見。記者昨日訪問三名街坊，僅一位知道今日舉辦諮詢會。

李太談話時哽咽，指女兒早前因醫療事故離世，促政府改善事故呈報機制。（黃浩謙攝）

居民促改善醫療事故呈報機制

李太昨日知道有諮詢會，提早到現場視察。她自小在筲箕灣長大，現時已搬遷。至於對諮詢會有何意見想表達，她談話時哽咽，指女兒早前因醫療事故離世，有就事件多次向醫管局高層反映意見，惟了無音訊，促政府改善醫療事故呈報機制。

不願透露姓名的伯伯稱「政府諮詢得個講字！」（黃浩謙攝）

對施政報告沒有意見 「反正講完冇咗件事」

至於2位對諮詢會不知情的街坊。有不願透露姓氏、七十多歲的伯伯指，「政府諮詢得個講字」，市民沒有辦法參與其中。被問及對政府有甚麼訴求，他直言沒什麼意見，「反正講完咗都冇咗件事」，又直斥政府官員「袋十幾二十萬一個月，喺寫字樓做電腦遊戲」，促官員落區視察民情。

伍女士呼籲政府興建更多公營房屋。（黃浩謙攝）

呼籲興建更多公營房屋

另一居民伍女士表示不知有諮詢會，她十分關注房屋問題，現時一家四口居住比較擠迫，又稱小朋友長大需要更私人空間。她希望樓價繼續下跌，又呼籲政府興建更多公營房屋，以方便市民上樓。

李家超展開施政報告諮詢（李家超FB圖片）

下周日到沙田官立中學出席諮詢會

李家超昨日在社交網站表示，他和團隊至今分別出席了超過20場線上線下的諮詢會，會見社會各界人士，聽取大家對施政報告的期望和意見。他下周日（27日）亦會到沙田官立中學出席另一場地區諮詢會。

翻查資料，去年的 《施政報告》地區諮詢會，全部出席者均是獲邀請的建制派地區人士，沒有邀請民主派背景的區議員及地區人士參與，暫未知本年會否有所轉變。