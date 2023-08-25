去年太平紳士達1823名史上最多　巡視院所398次史上最少

政府公布2022年太平紳士巡視年報。去年合共1,823名太平紳士，是史上最多，但巡視次數只有398次，是史上最少。



太平紳士的職能包括巡視監獄等院所。（資料圖片）

2022年共有1,823名太平紳士，當中303名官守太平紳士，1,520名非官守太平紳士。

太平紳士的主要職能是是巡視監獄、羈留中心、醫院及羈留院／感化院舍等院所。然而去年巡視次數為史上新低，只有398次，每名非官守太平紳士平均巡視1次，而官守太平紳士則平均3次。

2020年1月起暫停部份巡視

報告指，鑑於新冠疫情，太平紳士自2020年1月起暫停停到懲教署轄下羈留病房及醫院管理局轄下的精神科醫院進行法定巡視，以及暫停到醫管局、衞生署、民政事務總署及社會福利署轄下院所進行非法定巡視。隨着疫情改變，已經在2023年5月恢復巡視。2020年太平紳士共巡視了482次，2021年則有475次。

去年接獲42宗投訴

2022年太平紳士接獲42宗投訴，有13宗涉及院所堤供的服務，如日用品不足、膳食差劣等。涉及待遇和福利以及職員態度的投訴分別有11宗，亦有涉及4宗紀律處分的投訴。42宗投訴之中有8宗毋須採取進一步行動，12宗須轉介院所管理層調查或跟住，全部在採取改善措施或向投訴人解釋後得到解決。

此外，太平紳士收到517宗要求或查詢，當中有229宗要求提早釋放、暫時出院返家或擔保外釋。而太平坤士亦收到51項建議，包括翻新樓宇及服務質素改善建議等。