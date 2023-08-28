施政報告｜ 經民聯促「撤辣」：樓價續跌、業主心理上窮影響消費

特首李家超正就施政報告進行諮詢，經民聯今日（28日）提交建議。經民聯主席盧偉國表示，建議書以「發展經濟民生 增強『興』的動能」為題，涉13個範疇、有130項建議，其中地產及建造界議員龍漢標促請政府撤銷「不合時宜」的樓市額外印花稅，認為會影響樓市發展，直言：「香港有130萬名業主，在樓價下跌後心理上會覺得窮了，繼而影響消費意欲。」



香港疫後經濟復蘇不似預期，龍漢標促請政府穩步有序「撤辣」，否則樓市將不能健康發展。他解釋，「辣招」對政府賣地價格有影響，故最近多次出現「流標」，證明市場對樓市日後價格不樂觀；其次，香港有130萬名業主，樓價持續下跌，心理上會覺得窮了，繼而影響消費意欲；不少中小企以樓宇借貸，樓價持續下跌影響貸款額度。

行會成員兼商界議員林健鋒認同要「撤辣」，尤其今年樓市下跌兩成，擔心市民負資產問題惡化。

盧偉國：交椅洲預留土地建第二個高鐵站

經民聯主席盧偉國則建議，政府興建交椅洲人工島時，預留土地興建香港第二個高鐵站，為新填海地區帶來更好的交通運輸系統，令市民生活更便利。他又促請政府加強電子政務，盡快推動香港成為真正的智慧城市等。

紡織及製衣界陳祖恒建議政府加強支援中小企，如擴大「BUD專項基金」範用範圍至所有「一帶一路」沿線國家。

陸瀚民倡仿青島李村夜市

此外，政府近日深入探討搞活「夜經濟」方案，經民聯選委界陸瀚民稱，早前到訪青島李村夜市，發現該夜市位於大型商場附近、晚行朝拆、薄利多銷的銷售定位清晰及培育青年成為斜槓族，認為香港可多作參考，稍後會再作詳細方案交予政府。