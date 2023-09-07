教宗方濟各蒙古之行邀請湯漢、周守仁　一同向中國人民致以問候

教宗方濟各9月初訪問蒙古，在沒有事前通知和安排下，邀請天主教香港教區榮休主教湯漢樞機、現任主教周守仁一起上前，向中國人民致以親切的問候，並請中國天主教徒成為好基督徒和好公民。



天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢，以及現任天主教香港教區主教周守仁到他身邊，緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。（Reuters）

指中國天主教徒是好教徒和好公民

最新一期《公教報》報道指，教宗方濟各在9月3日於蒙古首都烏蘭巴托主持最後派遣彌撒時，在沒有事先通知和安排下，邀請湯漢和周守人上前，握着兩人的手說：「這兩位主教兄弟，是香港（教區）榮休主教和現任的香港（教區）主教。我趁他們在這裏、向尊貴的中國人民致以親切的問候。祝願他們每一個人安好，奮進向前、不斷進步。我也請中國天主教徒成為好基督徒和好公民。」當時台下有香港及其他華人教友，均報以熱烈歡呼聲。

周守仁：教會冀政府給予信仰自由

周守仁說：教宗要求中國天主教徒做好公民，教會亦希望政府對待天主教徒時，也念及他們是好公民，聆聽他們的需要，給予保護及信仰自由。他表示宗教信仰培養人們的良好和道德，認為對國家有益處，又指「我們欽崇唯一的天主，但這不限制我們愛國家及恪守法治， 好教友與好公民是平行的身份。」周守仁又稱，社會樂見港人願意繼續留在香港作出貢獻。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月1日起訪問蒙古國。他9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒。在他乘車往台前時，有人在一旁舉起中國國旗。此時教宗正在向在場教眾揮手打招呼。（Reuters）

教宗蒙古之前行大約200名來自中國的教友跟隨。周守仁引述這些教友說，由於教宗未能前往中國，於是他們就走向教宗，又指教宗總是尋求機會與教友交談。此外，教宗今次在蒙古與當地宗教領袖交談，周守仁指一次交談涵蓋這麼多宗教「應該是破天荒」，而大家都認為要透過交談和聆聽而實踐愛與和平。

周守仁擢升為樞機 月底梵蒂岡舉行儀式

而教宗今日亦擢升周守仁為樞機，是香港教區第四名樞機，擢升儀式於9月30日在梵蒂岡舉行。