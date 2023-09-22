杭州亞運｜李家超抵達杭州到訪選手村　將出席開幕禮

特首李家超等人抵達杭州，明天（22日）會出席亞運會開幕式，浙江省統戰部常務副部長徐旭和國務院港澳辦副司長邰凡到機場迎接。李家超指，4日行程中他會出席亞運會開幕式，亦會到選手村和賽事現場，為香港運動員打氣，以及探望為杭州亞運會競賽提供志願服務的香港義工。



他祝願香港運動員在是次亞運會有卓越表現，展示香港運動員的風範和體育精神，在國際體壇上講好香港的體育故事。



浙江省統戰部常務副部長徐旭和國務院港澳辦副司長邰凡迎接李家超。（李家超Facebook）

香港有680名運動員參加亞運

他指，杭州亞運會將有40個大項、61個分項、481個小項比賽，包括新增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目，迎來超過1.2萬名亞洲運動員，是史上規模最大、項目覆蓋面最廣的一屆亞運會。而港隊將有約680名運動員參與，創下歷屆亞運會最多，值得大家關注。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄，亦在機場與體育專員黃德森、港協暨奧委會會長霍震霆、副會長霍啟剛等人「打卡」，楊潤雄呼籲大家為香港運動員打氣。

霍啟剛則表示，一落機就見到志願者非常熱情地接機，令到機場充滿歡樂氣氛。他指志願者是大型運動會之中非常重要的角色，相信大家都有一個好開始。

李家超楊潤雄到選手村打氣

午後李家超在社交平台上發文指，港隊一眾運動員正在進行最後準備，務求以最佳狀態應戰，因此李和政府團隊一起到選手村為他們打氣，將香港市民的支持和祝福帶給他們。

他指每一位站在這裡的運動員，都付出大量時間、努力、汗水，進行艱苦的訓練和鍛煉。雖然過去幾年疫情期間，不少體育盛事都延期舉行或取消，打亂了不少運動員的計劃，但他們並沒有因此而有半點鬆懈，更一直為目標和夢想而奮鬥。李家超續指如今社會全面復常，國際體育舞台的大門重新打開，祝願各位運動員在比賽中發揮出最佳表現，在國際體壇上，讓自己、讓香港，發光發亮，亦藉此機會，感謝幕後一直為運動員盡心盡力服務的工作人員。「我們一起為運動健兒加油！」

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楊潤雄午後亦在社交平台發文指，來到杭州，有關亞運的第一個項目就是入選手村，探訪香港運動員，看看他們在亞運期間的生活環境，飲食條件以及支援服務。楊認為選手村環境不錯，食物的款式甚多，支援人員也熱誠服務。

他又在選手村跟運動員傾談，鼓勵他們盡情比賽，享受過程以及取得理想的成績。