距三藩市APEC峰會召開不足8周　李家超：仍在等待主辦國發出邀請

亞太區經濟合作組織領導人非正式峰會(APEC)11月中在美國三藩市舉行，按APEC主辦會議指引，主辦國預期於開會前至少八周向各成員領袖發出正式邀請函，現時距峰會召開餘下不足8星期，但特首李家超今日（26日）稱指仍在等主辦國發出邀請，又稱若港府接獲邀請，會按規則出席。不過，他未有回應若自己不獲邀請，港府會否派出其他代表出席。



今年APEC峰會主辦國是美國，美國《華盛頓郵報》7月28日引述消息稱，華府決定拒讓李家超出席11月在三藩市舉行的APEC峰會，報道同時指阻止李家超參與APEC不等於阻礙香港派其他高級代表與會。



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李家超今早(26日)出席行政會議前，被問到有否收到APEC峰會的邀請，若接獲邀請他會否出席，如果他不出席會議，特區政府會由哪個代表出席。李家超回應說，APEC有相關的指引、慣性做法和規矩，任何一個主辦國家和經濟體均必須按著相關做法，邀請所有APEC成員經濟體領導人出席參與活動，他仍在等主辦國發出邀請，港府會按規則出席。

李家超的回應與過去他本人多次回應相同。而特首辦過去亦曾發出新聞稿，指美國應該履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身份出席會議。