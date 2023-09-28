施政報告︱商會倡政府推動家庭友善工作環境　鼓勵大灣區安老

《施政報告》將於10月25日發表，「香港工商總會-青年網絡」今日（28日）提交意見，建議政府鼓勵商界營造家庭友善工作環境，多管齊一推動市區重建，以及在大灣區其他地點提供港式安老服務。



「香港工商總會-青年網絡」早前向約1萬名會員徵集《施政報告》建議，今日聯同立法會議員林素蔚向政府提交。在應對人口老化導致的職場問題方面，建議政府鼓勵商界營造家庭友善工作環境，例如立法推行標準工時﹑鼓勵育兒彈性工時、職位共享、在家工作，以增加市民在工作與家庭照顧上的選擇。

而安老方面，他們建議鼓勵商界在大灣區提供優質而可負擔的港式安老服務，以紓解本地安老服務和土地壓力。

市區重建放寬地積比 增住宅供應

至於市區重建，該會指現時由市建局及私人發展商重建的舊樓的數目有限，政府應多管齊下推動市區更新。在市區重建時，可考慮放寬地積比，以提升重建吸引力以及增加供應。

「香港工商總會-青年網絡」建議，勞工處及社會福利署可加強協調，為弱勢群體進行就業配對，一方向協助他們脫貧，另一方面亦有助紓緩人手短缺。

而教育方面，他們主張改革中學教育，讓「學術教育」和「職專教育」應雙軌並行，青年才可根據興趣及專長發展多元出路，豐富香港經濟產業結構。