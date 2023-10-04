輕鐵相撞｜張欣宇斥分散式管理落後　設鐵路監管機構迫在眉睫

元朗輕鐵總站兩列輕鐵相撞出軌，立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇指，繼7月屯門碼頭總站輕鐵相撞事故後，短期內再發生同類嚴重事故實在令人擔心，直言「分散式」的鐵路監管實在不合時宜，設立統一專業的鐵路監管機構已經迫在眉睫。



立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇在社交平台撰文指，這幾乎是屯門碼頭總站事故的翻版，認為短期內多次發生罕有的撞車出軌等嚴重事故令人感到擔心。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

今天早上（4日）兩列輕鐵在元朗總站相撞，3人受傷，張欣宇在社交網站撰文指，這幾乎是屯門碼頭總站輕鐵相撞事故的翻版，認為短短數月內同樣事故重複發生，以至近一兩年整個港鐵網路多次出現罕有的撞車出軌嚴重事故，令人擔心整個鐵路運作的系統性風險。他說輕鐵總站出車對車長而言確實有相當挑戰，除了加強訓練和分享事故教訓，期望港鐵盡快加裝信號控制系統等，提升輕鐵硬件安全配套。

張欣宇建議在總站加裝信號控制系統，通過科技輔助車長，減少人為安全事故風險。另外，他又指未來數年大量鐵路新線項目相繼動工，現有資產老化需要更換，香港目前「分散式」的鐵路監管，即由機電工程署、路政署、運輸署、消防處各管一部份的安排已經不合時宜，直言：「設立統一專業的鐵路監管機構已經迫在眉睫」。

政府2021年提議成立鐵路署，加強監督鐵路規劃、建造及安全工作。事隔兩年，改為在路政署轄下先成立北部鐵路辦，當局強調沒有放棄成立鐵路署，只是先後次序問題。