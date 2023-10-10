福島核污水｜累計7宗日本食品疑違反食安命令　部份欠輻射證明書

日本政府於8月起開始排放核污水。環境及生態局局長謝展寰今日（10日）在立法會食物安全及環境衞生事務委員會會議上指出，至今發現7宗懷疑違反《食物安全命令》個案。食物環境衛生署食物安全中心食物安全專員黃宏表示，涉及個案主要是福島進口的蔬菜，以及有水產及雞翼沒有提供輻射證明書，正在跟進個案，其中一個批次的雞翼檢驗後證實沒有超標。



另外，港府正與日本領事緊密溝通及預約開會，早前亦為入口商提供多次簡介會，商講解程序及要注意的事項。



日本排放核污水。（資料圖片）

謝展寰：港府有全面輻射水平測試

謝展寰在會議上指，港府有全面輻射水平測試，漁護署已經加強監察工作，為進口貨物每日進行樣本檢測，如海水有異常都會跟進。

會議上，多名議員詢問出現甚麼情況會令港府有進一步行動，或全面禁止日本水產進口。謝展寰稱，要視乎日本實際的排水的情況，以及食物安全有否異常，如有異常要視乎原因，並不是發現一個、兩個樣本就全面禁止。謝又稱，現時的風險管理足夠，禁止10個都縣進口的措施，已經是假設日本繼續排放的情況，現時暫時沒有需要繼續擴大禁令範圍。

從空運攜帶大量貨品入口機會低

「A4聯盟」立法會議員林素蔚表示，有報道指早前有日本海鮮、海產滯留機場被凍壞。謝展寰表示當中存有誤會，機場可提供冷凍櫃存放。經民聯立法會議員劉業強則質疑，攜帶水產入境是否沒有管制，會否就攜帶手信回港設立數量限制。黃宏回應指，如乘客攜帶大量海產會跟進，但表示從航班空運出入境「螞蟻搬家」較昂貴、機會低，暫時沒有類似事情發生。

陳凱欣。（夏家朗攝/資料圖片）

檢測人手從部門中調撥

食安事務委員會主席陳凱欣質疑，現時港府需要人手為入境貨物作額外檢查，隨着禁止地區擴大，涉及公帑開支都會增加。謝展寰表示，購買儀器涉及600萬元、常規檢測涉及380萬元，認為將來檢測人手可以從部門中調撥，現階段沒有太大負擔，只是運用港府整個食物安全環節資源的一部份。