7人區議會資審會誕生　陳國基任主席、3名成員具基本法委員會背景

區議會選舉提名期下周二（17日）展開， 在新選舉安排，所有參選人均要通過區議會資格審查委員會審查，方能成為候選人及擔當區議員。特首今日（11日）宣布委任四名官守和三名均具有基本法委員會背景的非官守資審會成員。各人任期由今日開始。



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資審會由政務司司長陳國基任主席，另外三名官守成員分別為政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強和民政及青年事務局局長麥美娟。三名非官守非官守成員，包括基本法委員會前副主任譚惠珠，及現任基本法委員會副主任黃玉山及委員莫樹聯。

政制及內地事務局社交平台也有交代資審會職責（政制及內地事務局FB圖片）

根據《區議會條例》，區資會負責審查並確認獲建議委任為區議會議員的人、擬登記為區議會當然議員的人及獲提名為區議會選舉的候選人的資格。資審會須就某人是否不符擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件，諮詢特區國安委的意見，並根據該意見作出裁定。

政府發言人表示，為在香港特別行政區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手中，經修訂的《區議會條例》設立了區資會，確保區議會選舉候選人、擬委任為區議員的人，及有資格成為區議會當然議員的人均符合擁護《基本法》、效忠特區的要求。

發言人續說，獲委任的區資會非官守成員均是立場堅定的愛國愛港人士，對《憲法》及《基本法》有深厚的了解，當局衷心感謝他們接受委任成為區資會的成員，協助審查並確認區議會候選人及議員的資格，為全面貫徹落實『愛國者治港』提供非常重要的制度保障。