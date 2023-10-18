立法會二讀規管即棄塑膠產品修例草案　管浩鳴：沒可能全面走塑

立法會今日（18日）審議《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，分兩階段管制9類即棄膠餐具，先禁止提供發泡膠及即棄膠餐具，再擴展至所有即棄餐具「無塑」，亦要禁止銷售棉花棒等其他塑膠產品。另外，亦建議改善廢電器電子產品生產者責任計劃。首階段修例通過半年後實施，2025年實施第二階段管制，具體實施的時間取決於非塑膠替代品的普及程度。



管浩鳴認為無可能全面禁止塑膠

選委界立法會議員管浩鳴稱，立法影響深遠，希望不要太擾民，對於社會在過渡期可否適應有所保留。他認為，教育提升意識更重要，沒有可能全面禁止塑膠用品，他舉例指早前購買熱湯食品，惟餐廳已經實行走塑，使用紙質食物盒裝載，最後食物盒溶爛。

對於實施後，酒店不能提供免費的膠樽水，管浩鳴質疑對過夜旅客不便，表示管制塑膠方面，新加坡沒有清晰管制目標，反而是增加回收；日本都是寬鬆處理，希望港府通過條例草案後，都繼續聆聽社會意見。

田北辰走塑難在影響市民 陳沛良：政府宣傳仍需努力

選委界立法會議員陳沛良則引述2019年消委會的研究報告指出，近9成港人願意多花錢購買環保產品，但港人的回收意欲卻一般，證明政府的宣傳教育仍需努力。實政圓桌立法會議員田北辰發言指，走塑最困難是影響市民生活，不過早前社會以為增加膠袋稅很大影響，最後都證明困難可以克服。