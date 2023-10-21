區議會選舉｜胡詩韻出選深水埗　由劏房基層晉身小中產體會深

獲選委界立法會議員陳凱欣支持的胡詩韻，參與深水埗西區直選，她報名後說起由基層跨越成為「小中產」的歷程，讓她體會到每個階層都有不同的需要，每個階層都需要社區的關心。



現任深水埗西區區議員的何坤洲亦競逐連任，今日遞交提名，同區對手還有西九新動力、香港經濟民生聯盟黃永威，以及無申報政治聯繫鍾宇軒。



胡詩韻說曾住在廚廁共用的劏房，之後抽到公屋再搬到居屋，一番努力下成為企業的管理層，勉強成為小中產，過往的工作經歷都在房地產界別包括商場寫字樓等，和衣食住行一樣需要很好的管理。她又提到疫情期間有機會參與社區工作，讓她明白沒有人能在社區獨善其身，又希望未來團結更多青年加入社區工作。

陳凱欣指今次是新的選制希望吸納更多來自不同界別的朋友參選，她又指只要有心而認同她們的政綱都會支持，希望大家不要只留意投票率，要「行多兩步講多兩句」，出全力打動選民出來投票，同時亦是對自己的交代。

陳凱欣續指今次區選有不少新人包括胡詩韻，讓她回憶起自己2018年是參選立法會補選的新人，作為新人更要敢言拼搏，新人有新思維同時亦有前輩的幫助，希望大家相信自己和前輩的推介。除胡詩韻外，她亦支持覃碧華參與深水埗區地區委員會界別選舉。

民建聯深水埗團隊成員報名參選

民建聯深水埗團隊成員包括何坤洲﹑林偉文、吳婉秋﹑張德偉和陳龍傑同日報名參選。參與深水埗西區直選的何坤洲指，作為2019年當選的新晉議員，親身體會到議會的亂象，亦見到政治凌駕民生的不良情況，慶幸港區國安法和完善選舉制度的實施，社會才逐步回復穩定。

何坤洲續說，之前受「黑暴」的影響，很多努力在社區工作的兄弟姊妹無法當選，不過他們沒有放棄，一直走在社區的前線，特別是疫情時候。他續指今次選區擴大很多，是很大的挑戰，深水埗西區選區有很多不同的新舊屋邨、私樓等，但不論在任何社區的居民都希望有暢順的交通網絡、舒適的居所和更多的遊樂設施。

林偉文參與深水埗東直選，吳婉秋﹑張德偉和陳龍傑參與深水埗區地區委員會界別選舉。

每日更新最新區議會選舉報名情況