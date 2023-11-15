鄭雁雄突取消明天政總國安講座　北上再陪夏寶龍出席公務活動？

中聯辦主任鄭雁雄原定明日（16日）下午三時，到政府總部為立法會議員講解國家安全事宜，惟立法會議員今日（15日）下午突然收到通知，稱鄭雁雄因緊急公務，臨時取消明天講座。



適逢國務院港澳辦公布主任夏寶龍昨日（14日）在深圳會見英國太古集團行政總裁施銘倫，鄭雁雄和中聯辦副主任劉光源亦有參與會見，不禁有人揣測鄭雁雄的緊急公務，可能是要再度到深圳。



有立法會議員指出，今日下午突然在聊天群組收到消息，指鄭雁雄明日因有緊急公務，故取消講解座談會。不過，議員們都不清楚所指的緊急公務詳情，《香港01》亦向多名不同黨派議員查詢，他們均稱無接獲通知要北上與夏寶龍會晤。

他們又指，事前也沒有收到夏寶龍南下的風聲，但有來自商界的議員指，夏寶龍會不定期接觸政商界，故對於夏寶龍昨日與太古集團高層會晤不感意外。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒稱，很高興夏寶龍在深圳會見商界人士，他又指總商會聯同很多外國商會代表訪京，上星期四也獲夏寶龍接見，他形容整個會面氣氛正面，外國商會代表自通關後對於返香港內地投資正面，過程中就如何便利返香港內地和新資金流入提出建議，夏寶龍對商界的意見很重視，稱會親自處理。

林健鋒相信，夏寶龍今次南下接見商界人士，是反映重視商界對社會包括就業方面的貢獻。

商界關注為何「禮待」太古集團？

政界似乎暫時未有人接獲通知要到深圳，但本地商界對夏寶龍「禮待」太古集團則議論紛紛，因為夏寶龍在深圳的其他行程暫未見有公布，但港澳辦相對高調公布與太古集團的會晤，不止有文有相，更提供會面片段，畢竟很多的接見會面，即使是政府高層，也未必有提供會面片段。雖然，影片不長也沒有聲音，未能知道更多會面時觸及的內容，但大家都關注是否因為太古集團是英資大行所致？

有議員也形容今次的會面是具有標誌性，認為是中央支持外資繼續在港發展的表現。