八成議員倡廢除兼任行會減薪規定　一名議員要求加薪4成至15萬元

立法會一個小組委員會早前就議員酬金檢討，以問卷諮詢79名立法會議員。近八成議員認為，議員兼任行會成員被減薪的安排應取消。另外，有一名議員建議加薪4成，由月薪約10萬元增至15萬元。如果建議獲政府接納，下屆立法會起生效。



過半議員倡議辦職員開支參考中、低層公務員

今年7月，立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會向全體議員發問卷，就檢討開支償還款額及酬金諮詢議員，有79名議員回覆。事隔4個月，委員會本月歸納諮詢結果，其中議員辦事處營運開支償還款額方面，有75名議員同意以加權指數，取代丙類消費物價指數，作為調整償還款額的基礎。大部分議員同意，議辦開支比例應按往屆立法會做法，職員開支佔七成、其他工作開支佔兩成、辦公地方工作開支佔一成。職員開支方面，有50名議員同意以中層及低層公務員的薪酬調整幅度，作為參考因素之一。

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多數倡廢除兼任行會減薪規定 一名議員倡加薪4成

現時立法會議員薪金10.7萬元，問卷結果顯示，有1名議員建議應該加薪至15萬元，加幅達40%，亦建議酬酢及交通開支償還款額上限由大約23萬元，增至每年30萬元，稱議員要照顧地區居民的民生活動和福利，以致每年在地區事務花費700萬至800萬元。另外，現時身兼行會成員的立法會議員薪酬需扣減3分1，至7.1萬元，78%受訪議員支持廢除扣糧規定。