政府未來兩年各削經常開支1%　狄志遠弱勢社群服務受影響

政府未來兩個財政年度均會扣減和決策局和部門各1%經常開支，以便再調配至推行新政策措施。社福界立法會議員狄志遠關注，上個財政年度政府整體經常開支已削資1%，其中164‍間接受整筆撥款津助的非政府機構平均每間被削減近122‍萬元津助，已嚴重影響該等機構運作；若未來兩個財政年度每年再各削減1%經常開支，恐怕影響更廣，令弱勢社群未能獲得適切服務。



狄志遠關注政府接連削減經常開支，憂影響社福服務（黃浩謙攝）

勞工及福利局局長孫玉菡書面回應狄志遠的關注時指，面對公共財政壓力，政府有需要節流。因此，各政策局及部門須攜手推行「資源效率優化計劃」，扣減其二○二四至二五年度經常開支資源的1%，並將於二○二五至二六年度額外扣減1%，而所節省的資源將重新調配用於推行新政策措施。「資源效率優化計劃」旨在控制政府整體開支增長的同時，鼓勵各政策局及部門透過重整工序或重訂工作的緩急優次，以騰出更多資源作內部重新分配、改善現有服務或推展新服務，以便更有效地運用資源。

孫又指，財政司司長於2021至22年度《財政預算案》提出實施適用於所有政策局及部門的節流計劃，在上年度即2022至23年度把政府經常開支減少1%。

社福界因節流行動上年度減省2.8億元

孫玉菡強調，政府一直致力建立關愛社會，照顧弱勢社群，投放於社會福利的經常開支由2018至19年度的794億元，上升52.2%至本年度預算的1,210億元，佔整體政府經常開支預算約21.6%。而上年度，社福界因節流計劃所減省的開支約為2.8億元。同時，政府於上年度在社會福利方面的開支預算增加約90億元。

他又指，政府在實施節流計劃時並沒有減少社會福利保障制度下的現金援助，包括綜合社會保障援助計劃及公共福利金計劃等，而部分開支項目例如寄養家庭津貼、津助服務單位的租金及差餉、短期食物援助服務的食物開支等亦獲豁免。