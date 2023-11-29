京港合作｜陳茂波：兩地政府繼續㩗手　推動企業「拼船出海」

財政司司長陳茂波今日（29日）在本港出席京港合作會議第五次會議致辭指，北京和香港經貿關係密切，特區政府期待繼續與北京市政府攜手，推動兩地企業「拼船出海」走出去，聯合參與「一帶一路」建設，共同開拓《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP與東盟等國際市場的機遇。



財政司司長陳茂波指京港兩地政府會繼續㩗手合作（政府新聞處圖片）

陳茂波指，‬‬‬‬‬‬過去幾年，疫情雖干擾兩地人員的往來，但京港合作取得令人鼓舞的成果，促進兩地的發展，也為未來合作奠定基礎。他指，兩地將會發揮好北京國家金融管理中心和香港國際金融中心的獨特優勢，加強在綠色金融、金融科技、財富管理等領域的創新和合作，深化兩地交流。

他又期待兩地繼續把握好產業數字化、智能化發展機遇，推動科研成果轉化和應用創新，促進重點合作項目落地，共同為國家科技創新的高質量發展貢獻力量。而文化創意方面，兩地可進一步加強對接，特別是更好結合北京全國文化中心和香港中外文化藝術交流中心的功能和優勢，合作發力，促進文化交融，推動發展。

感謝北京市政府為在京港人提供參與社保便利

他表示，會繼續開展京港青少年交流工作，鼓勵更多青少年交流，組織國情研習、文化考察、假期實習等活動，利用北京紅色教育基地資源開展愛國主義教育。他又表示，感謝北京市政府為在京生活港人提供參與社會保險的便利，在北京市居住但未就業的港人，如年滿16周歲而未滿60周歲，並持有北京市取得的《港澳居民居住證》，可以參加北京市城鄉居民基本養老保險。未來，兩地會繼續落實更多便利港澳居民在內地發展的政策措施，讓在京港人在學習、就業、社會保障和日常生活等方面享有與內地居民同等待遇。

與會的包括北京市委副書記、市長殷勇、行政長官李家超、中聯辦主任兼國務院港澳事務辦公室副主任鄭雁雄和北京市副市長司馬紅。