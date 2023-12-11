區議會選舉2023｜香港新方向五路出擊 僅陳燕君能勝選
撰文：鄭寶生
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香港新方向今屆派出5人參與區議會選舉，結果只有一人能勝選，為天水圍南及屏廈的陳燕君，以4,638票取得當區其中一毎議席，但得票遠低於對手民建聯的蘇淵的12,388票。至於餘下4區，分別是蝴蝶山、黃大仙東和西、及九龍城南，香港新方向的候選人均敗選。
天水圍南及屏廈結果：
1號無申報政治聯繫鄧偉健4,365票
2號香港新方向陳燕君4,638票（當選）
3號無申報政治聯繫陳思靜2,633票
4號民建聯蘇淵12,388票（當選）
蝴蝶山結果：
1號無申報政治聯繫胡玉貞1,964票
2號民建聯姚銘20,053票（當選）
3號香港新方向李家駿3,051票
4號無申報政治聯繫宋冰冰3,820票（當選）
黃大仙東結果：
1號無申報政治聯繫莫嘉傑8,817票
2號香港新方向蘇靖然4,447票
3號工聯會譚美普12,337票（當選）
4號民建聯越毅強9,029票（當選）
黃大仙西結果：
1號香港新方向黃樂妍5,662票
2號工聯會李忠澤7,449票
3號民建聯潘卓斌15,026票（當選）
4號無申報政治聯繫楊諾軒13,469票（當選）
九龍城南結果：
1號獨立候選人謝敏婷2,226票
2號經民聯李超宇10,917票（當選）
3號香港新方向馬志恆3,582票
4號民建聯吳寶強13,947票（當選）
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