田北辰：港深政府商重推「一簽多行」　吸引深圳居民來港刺激消費

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，港府部門曾與深圳當局探討過恢復「一簽多行」的建議。他對此表示支持，他指現時本港經濟一潭死水，期望港府能盡早向中央爭取落實，便利深圳居民來港消費。



實政圓桌立法會議員田北辰支持重推「一簽多行」。（資料圖片/文睿攝）

有消息指政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，爭取內地旅客多來香港消費。田北辰表明支持恢復深圳居民「一簽多行」措施，又指如要恢復「一簽多行」，要中央批准，他希望兩地政府能商討具體方案，最理想是爭取明年2月農曆新年前落實。

他認為現時本港居民會不時北上消費，料重新開放「一簽多行」措施，有助便利深圳居民來港消費，因為深圳戶籍的消費力很高。他又指，現時深圳市民認為來港感覺不方便，冀重推「一簽多行」。他續指，過去因為太多內地旅客來港，引起港人不滿，當時認為要加以控制，逐改成「一周一行」，但今日時易勢移，現時本地經濟一潭死水，按實際情況應恢復「一簽多行」。

中央政府是在2015年4月，暫停簽發「一簽多行」，改為簽發「一周一行」，持該簽注人士每周一至周日只可來港1次。港府因應內地居民赴港旅遊人數增多，令本港面對承受能力問題，同時衍生水貨問題，2014年6月向中央政府提出，以「一周一行」替代「一簽多行」政策。