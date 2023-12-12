區議會選舉｜李家超要求六周內就電腦故障交報告　再決定是否問責

區議會選舉投票日晚上，電子選民登記冊系統故障，部分票站一度暫停投票。行政長官李家超表示，大家都非常重視事故，要求選管會六星期內提交中期報告，雖然初步調查電腦流量沒異常，但警隊都會參與調查檢視有否網絡攻擊。



被問到會否就事件向選管會主席陸啟康和政制及內地事務局局長曾國衞問責，李家超說，視乎報告結果再作決定。



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李家超回應投票日電腦故障 稱當時已作最快決定

李家超今天（12日）出席行政會議前回應投票日電腦系統故障事件，他說沒有人想有這些事發生，預案已充分準備不同的突發事件出現，以前曾經因為不同理由導致投票過程延誤，預案已考慮到不同可能性，包括天災、停電等，今次事故在半小時內立即啟動後備方案（Plan B），已是根據實際情況最快作出的決定。

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警隊參與調查電腦故障 檢視有否網絡攻擊

他要求檢視整個選舉安排，同時明確要求成立專責調查今次事故的工作組，確保將來任何選舉工程和安排可以更好，重申初步分析電腦流量或外來流量方面看不到有異常跡象，細節的調查要由專家和有經驗調查網絡的專業人士參與，又會要求警隊參與，既可以檢視一般事故，亦可檢視網絡攻擊，已跟選管會主席陸啟康溝通，希望針對電腦故障盡快調查可做中期報告。

向陸啟康和曾國衞問責？李家超：視乎報告結果

李家超被追問會否就事件向陸啟康和曾國衞問責，他稱要視乎報告結果再做任何決定。