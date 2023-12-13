中大炒吳樹培｜狄志遠憂政治干預大學自主　張欣宇冀了解來龍去脈

中大校董會今日（13日）宣布即時終止副校長吳樹培合約，早前就中大改組修例草案投棄權票的新思維狄志遠說，憂慮惹來干預大學自主的嫌疑，呼籲詳細解釋辭退理由和程序，免得讓人有新校董會「玩哂」的觀感。



另外兩名有份投棄權票的議員，經民聯劉業強稱不便回應中大內部事務，香港新方向張欣宇稱，再深入了解事件來龍去脈。



劉國勳、鄧家彪支持中大解僱吳樹培，張宇人則表示解僱副校長比較少有，但都要向前行。（馮子健攝）

立法會上月通過三名議員校董張宇人、鄧家彪及劉國勳提出的中大改組修例草案，當時狄志遠、張欣宇及劉業強投棄權票，認為草案未有共識。改組後的新校董會解僱副校長吳樹培，稱近月吳樹培一些「重要事項」的行為舉措，令校董會對他失去信心。吳樹培早前參與聯署反對中大校董會改組，曾被批評不中立。

狄志遠認為中大校董會改組後即發生敏感事件，應對外詳細解說，以免讓人有新校董會「玩晒」的觀感。（李宇婷攝）

狄志遠籲詳細解釋辭退理由 免讓人「玩哂」觀感

狄志遠說，對於修例後新的校董會第一次會議已發生高度敏感的事情感到不幸，事件讓人感覺修例後新校董會可以干預大學的自主，亦讓更多人有這方面的揣測，呼籲校董會詳細解釋辭退吳樹培的理由和程序，免得讓人有新校董會「玩哂」的觀感，以政治判斷干預大學校政。

同樣當時就改組草案投棄權票的劉業強透過助理回覆《香港01》稱，這是中文大學的內部行政事務，他不便回應。

張欣宇（資料圖片/馮子健攝）

張欣宇稱要了解來龍去脈 如越權被炒屬合理

香港新方向議員張欣宇接受《香港01》訪問時稱，有報道指吳樹培曾被批評「僭越」校董會主席權力制訂議程，若指控屬實，認為吳樹培被解僱也尚算合理。對於新校董會做事被指雷厲風行，會否惹來干預校政之嫌？張欣宇表示：「如果喺個機構入面本身係即炒，我諗新校董會都正正唔想畀人感覺佢（吳樹培）唔支持改組，就喺嗰個過程炒佢（吳樹培），所以就等到改組完後（處理）」，不過張欣宇強調要再深入了解事件來龍去脈。

梁美芬。（林靄怡攝）

梁美芬拒絕評論人事調動 改革待中大自行決定

立法會教育事務委員會主席梁美芬接受《香港01》訪問時表示，尊重大學管理層決定。她說觀察到中大管理層和校董會在改革前存在很多問題，而立法會通過中大校董改組正正是希望中大的管治層面有所改善。不過她拒絕評論人事調動，稱如有需要進行改革，便留待中大自行決定。