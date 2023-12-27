為何習近平再提破解深層次矛盾？分析：房屋、基建仍未符合期望

國家主席習近平昨日（26日）在紀念已故中共領導人毛澤東誕辰130周年活動上，重提港澳要破解深層次矛盾和問題。同一番話，去年「二十大」報告已提出，事隔一年多，習近平再次提醒港澳要破解，是否各界仍未能正確理解領導人的說話，未符合領導人的期望？



港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇接受《香港01》訪問時說，意味中央認為解決住屋問題速度仍未夠快，發展仍要加速，才能符合領導人的期望。一直提倡要破解深層次矛盾的香港新方向立法會議員張欣宇認為，本港基建效率仍然低，審批過程臃腫，需要改革「搾走水分」，才能有突破。



國家主席習近平昨日（26日）為紀念已故領導人毛澤東誕辰130周年發表重要講話時，再次談及香港及澳門的經濟發展，著破解深層次矛盾和問題。（資料圖片／片段截圖）

習近平再提破解深層次矛盾

中共中央昨天在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東同志誕辰130周年，習近平在會上強調，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，其中一項重點，是重提去年「二十大」報告指出「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局」。

深層次矛盾積壓多年，打從2005年總理溫家寶便向述職的曾蔭權表示「仍有一些深層次的矛盾和問題尚未得到根本解決」，至今18年，中央繼續關注深層次矛盾何時才能「破解」。要破解深層次矛盾和問題，就如領導人多次強調必先「破除利益固化藩籬」，可以理解為重構出一套有利經濟社會長遠發展的新制度和社會，可是深層次矛盾仍未解決，以致領導人要再次提點港澳。

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇表示，香港社會利益分配、財團等問題是由來已久的深層次矛盾之一，現在是有所改善，但全部都要加速。（資料圖片／林靄怡攝）

陳勇：深層次矛盾有改善 惟「要快感受得到才行」

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇表示，香港社會利益分配、財團等問題是由來已久的深層次矛盾之一，現在是有所改善，但全部都要加速，「要快感受得到才行」，例如，公營房屋和用地的規劃數量已經達標，但是速度大家還是希望能夠再加快，香港發展的速度亦要再加快，例如北部都會區，這樣才能符合習近平期望的增加人民幸福感和獲得感。

對於習近平重提「支持香港發展經濟」，陳勇認為國家和香港受美西方國家惡意抹黑打壓，令到部分外國資金撤離香港，港企、央企面對資金籌集困難等問題，加上美國加息令港人寧願儲錢不消費，削弱港人購買力，而旅遊業復蘇未如理想，種種因素令到香港經濟受挫，著港府「唔好咁老定」。即使港府官員積極落區鼓勵港人消費，但「單靠呢啲係唔夠」，不可能以「夜市」救活經濟，長遠要放寬香港上市融資規定，同時樓市「減辣」，「影響中、基層市民嘅當然要繼續守住，但嗰啲豪宅、奢侈品係咪可以減辣呢？」，促金融官員要再努力。

香港新方向立法會議員張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇：基建效率仍低、教育資源分配仍不均 倡快改革

香港新方向立法會議員張欣宇說，香港和澳門在中國式現代化發展中都重要，因此領導人過去發表方向性講話，都會花篇幅提到港澳發展。他說本港深層次矛盾包括效率低、效益低等，其中在基建工程上能體現，基建興建時間長，若放眼世界其他領先地區，可能興建時間少一倍，本港制度和其他國家仍有差距，可謂落後。他續指，基建審批過程臃腫，舉例鐵路項目，首先要由政府做顧問性研究，然後港鐵草擬項目計劃書，再設計框架，花費過百萬元，並要以年計才完成，建議實事求是分析背後問題以「搾走水分」。

張欣宇又說，其他深層次矛盾亦包括教育資源分配不均，不能當作香港的「norms」(社會規範)就算，否則最後由香港人承受，他理解改革可能影響部分人的利益，但破解深層次矛盾是發展經濟的前提和手段。