帳委會審食環署表現滙報失實　署長：正覆檢　謝展寰：深入調查

審計報告批評食物及環境衞生署的食物業處所牌照制度處理時間「超時」、衡量服務表現準則不達標，但卻在管制人員報告匯報百分百達標。食環署回應指，正全面檢視及覆檢，但需時處理眾多個案。環境及生態局局長謝展寰則強調，管制人員報告中資料的準確性是十分重要，會監督食環署做一個深入調查，如果發現有人蓄意犯錯，必定會採取紀律行動。



立法會政府帳目委員會今日早上（5日）繼續進行聆訊，有議員促請食環署，疏理工作流程、便民利商。食環署署長楊碧筠承諾檢討流程。



楊碧筠承諾檢討處理食物業處所牌照流程（立法會直播影片截圖）

審計署早前審查30宗食物業牌照或許可證轉讓申請，處理時間最長的一宗是油站內冰凍甜點售賣許可證轉讓，竟花了784個工作天、即超過兩年。而申請人提交申請後，要21個工作天後才收到回應信件，遠長於署方服務承諾的9個工作天內發回應信件。

食環署署長楊碧筠解釋，個案涉及轉讓受限制食物售賣許可證，並不包括在服務承諾內，但內部有大約指引，請同事及早處理，承諾會切實全盤檢視所有的時限、承諾、指引。

選舉委員會界別議員簡慧敏指，現時強調拼經濟，全面疏理一下，如何可以在便民利商上，包括他們轉讓牌照，轉走、轉入盡快能做生意等，從這個角度多做在程序上、行政措施上，配合市民生計。

另外，審計署審查50宗新食物業牌照申請及10宗新設置露天座位許可申請，發現有服務表現準則不達標，惟食環署卻在管制人員報告或網站匯報為百分百達標。食環署承認向審計署的解說未必清楚，有議員批評是「口講口賠」，對回應表示失望。

環境及生態局局長謝展寰稱，當局十分重視有關問題，會確保管制人員報告資料準確，食環署會就此作深入調查，若發現有人蓄意犯錯，必會有紀律行動。