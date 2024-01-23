恒指跌穿萬五點　李家超：市場運作無不尋常　有起有落屬市場動態

恒指周一（22日）跌穿萬五點心理關口，特首李家超今日（23日）出席行政會議前見記者時表示，金管局等監管機構認為市場暫時運作有序，看不見有不尋常現象，表明「我對我哋整體市場運作係有信心嘅。」被問到下周一（29日）起生效的《內地民商事判決條例》會否引發投資者對本港普通法制度和財產的憂慮時，李家超說法院會確保過程公平。



李家超：市場暫時運作有序 看不見有不尋常現象

港股跌跌不休，被問到政府有何方法救市，會否考慮樓市全面「撤辣」時，李家超表示政府密切留意股市波動，金管局等監管機構會謹慎留意市場變化，認為市場暫時運作有序，亦看不見有不尋常現象。他認為基於息口高企、地緣政治複雜、供應鏈及貨物運輸不確定性，加上市場對美國大選等因素都令到市場變得十分敏感。

「股市變化係會有起有落，都係市場動態」

李家超強調監管機構認為市場運作符合預期，香港作為有競爭力及吸引力的國際金融中心，香港的制度、法律等都可以確保香港市場運作有序，「所以股市嘅變化係會有起有落，都係市場動態，咁喺市場高度敏感嘅時候，當然希望股民謹慎留意住市場嘅變化去作出任何嘅決定。」

李家超續指，香港長遠會加大力度發展綠色金融市場等，認為對香港的股票市場發展有正面影響，加上國家多次表明會支持香港發展，「我對我哋整體市場運作係有信心嘅」。

行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

兩地民商事判決互認引投資者憂慮？李家超：法院確保公平

《內地民商事判決（相互強制執行）條例》將於下周一起生效，容許內地與香港民商事案件判決互認，被問到投資者擔心《規則》對普通法體系及財產的影響，李家超表示，香港法院執行判決安排時有法律程序，首先需要向法院登記，相關當事人有意見或反對也可以向法院陳述理由，法院將根據法律原則處理此類申請，法院會確保過程公平。