何君堯倡國際調解院總部轉到北部都會區　林定國：時間緊迫不可行

政府擬將舊灣仔警署改建為國際調解院總部。立法會司法及法律事務委員會今日（23日）召開會議，律政司司長林定國表示，希望今年第一季得到立法會工務小組支持，並獲立法會財務委員會批准撥款，2025年年底前完成工程。他稱明白舊灣仔警署是二級歷史建築、有保育價值，工程已經獲古物諮詢委員會支持。



立法會司法及法律事務委員會今日（23日）召開會議，討論政府擬將舊灣仔警署改建為國際調解院總部，律政司司長林定國出席。（立法會直播片段截圖）

林定國有信心20個月內完成翻新不會「甩轆」

法律界立法會議員林新強提醒「不要甩轆」，質疑如何確保20個月內完成翻新。林定國指明白這是要必須做到的任務，已經成立跨部門專責小組，由他自己擔任組長，會敦促部門根據時間表做事，如出現問題都會第一時間尋找解決方法，有信心不會「甩轆」。

選委界立法會議員何君堯稱，毋須以二級建築物作為選址，並認為舊灣仔警署不夠大。（立法會直播片段截圖）

何君堯倡北部都會區建總部 林定國：時間緊迫不可行

民建聯立法會議員周浩鼎憂慮選址對二級文物建築的影響，並希望提供工程金額估算。選委界立法會議員何君堯稱，毋須以二級建築物作為選址，並認為舊灣仔警署不夠大，「個個國家都嚟點頂得順呀？」建議考慮北部都會區建設合適、莊嚴的建築物。

林定國回覆指，由於時間緊迫，重新建造新建築並不可行，放眼政府要騰空的地方，加上希望有特色的建築物作為選址，已經「成個香港地圖搵過，可以選擇嘅寥寥可數」，但古物諮詢委員會都滿意，希望議員放心。至於開支方面，他指現階段未成熟公布，希望得到委員會同意，及交上工務小組時會詳細披露及解釋。

容海恩促培訓調解員 梁子穎倡向國際宣傳本港司法發展

新民黨立法會議員容海恩關注香港國際調解的人才配置，相信很多調解員有興趣，但表示2025年才完成工程，培訓時間不多。林定國稱，香港本身都需要培養可以參加跨國調解的人才。

工聯會立法會議員梁子穎稱，香港將就《基本法》23條立法，會否讓參與的國際調解院的成員國知道香港未來司法發展，並參觀調解院？林定國表示，成立國際調解院總部與23條立法完全沒有關係，一個是維護國安憲制責任，另一個是鞏固香港作為國際法律服務中心的法治地位，不肯定可以安排參觀，但會盡量給予資料。