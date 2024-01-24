DSE2024｜600間境外高等院校認可文憑試　教育局續研大灣區設考場

去年施政報告提出香港要發展成國際專上教育樞紐，署理教育局局長施俊輝指，一直以來積極在港和境外推廣香港高中課程和文憑試，成績令人鼓舞，約600所境外高等院校均認可文憑試資歷，近140所內地高校亦透過文憑試收生計劃，招收文憑試學生入讀學位課程。



鄧飛關注如何向外推廣DSE課程

選委界立法會議員鄧飛在立法會大會上表示，留意到考評局網頁顯示，今年起就DSE而訂定一般入學要求的海外院校減少77間，關注教育局如何向外推廣DSE課程。施俊輝回應指，本港DSE資歷廣受海外認可，有約600所境外高等院校認可文憑試資歷，包括來自英國、澳洲、加拿大、美國等地的院校，而由今年文憑試起，將落實4個核心科目的改善措施，當局會與考評局多宣傳，讓海外院校更認識新措施。

朱國強出席。（資料圖片/林靄怡攝）

朱國強質疑不善用境外對文憑試需求開源

教育界立法會議員朱國強關注文憑試營運虧損，不善用境外需求開源是否負責任的做法。施俊輝指面向其他地方國家的考生，需要周長籌劃和配合，文憑試開設的學科是否相應要調適包括課程設計等，有就議題和考評局溝通，大家對在其他國家籌辦國際化文憑試持開放態度，世界上不同地方的教育評核發展適時研究，現有國際上的考試包括IB考試等的課程一直有與時俱進和調整，要全盤評估國際化文憑試的優勢。

教育局研大灣區設文憑試考場 方便學生不需跨境應考

民建聯立法會議員郭玲麗關注現時內地設立文憑試考場的進展如何，今年會否可在內地增設文憑試考場。施俊輝指未有放棄在內地增設文憑試考場，局方和考評局盡最大努力和內地相關部門機構商討，有進一步消息會盡快公布，距離二月初派發準考證時間不多，如果有新的安排會盡快對外說明，必須強調在大灣區內地城市增設考場目的在於便利學生應考，不需要跨境來港。

劉智鵬冀有政策支持國際學校開設美式課程

選委界立法會議員劉智鵬說來港人才子女的教育安排，部分就讀國際學校，他指留意到有美式教育的需求，問到局方會否有政策支持國際學校開設美式課程。施俊輝說留意到新來港人才的子女教育的需要，上月底局方已公布在九龍塘和北角預留的兩個空置校舍，邀請有興趣團體表達意向，一直有留意國際學校學位的供求並評估供求，初步留意到去年全面通關後，政府推出輸入人才計劃，對於國際學校的需要增加。至於開設美式課程，不同的國際學校或課程都有一定的需求，邀請團體表達不侷限於某類的課程。

施俊輝又指文憑試具不同的優勢，包括充分發揮香港兩文三語、兼容並包的特色，可以中或英文應考等。他續指為進一步推廣文憑試的國際認可，考評局通過本港、内地或海外的教育展覽等不同活動，介紹文憑試的最新發展，包括透過網上講座向海外大專院校的招生人員推廣，提升文憑試的認受性，考評局亦於去年十二月出席國家教育部和教育局聯合舉辦的2024/25學年內地高等教育展，向超過100所內地大學和院校代表介紹文憑試資歷。