港台又有人事變動　副廣播處長施金獎調職　另一AO衞懿欣空降補位

香港電台又有人事變動，2021年9月空降出任副廣播處長的施金獎，已調任政制及內地事務局，其港台空缺繼續由政務主任（AO）空降接替，繼任人為前工業貿易署助理處長衛懿欣。



政制及內地事務局副秘書長(1)的職責，包括處理與選舉事務有關事宜、處理關於發展政治委任制度的事宜、協助處理政制發展的事宜、及總覽公開政府資料和保障私隱政策，人權和歧視問題的政策，以及平等機會委員會和個人資料私隱專員公署的內務管理支援事宜。

施金獎已調任政制及內地事務局。（海事處期刊圖片）

而下周一的政制事務委員會議程正包括個人資料私隱專員和平等機會委員會的工作簡報，施金獎作為專責官員將要出席會議。

政制及內地事務局的網上電話簿上，已顯示了施金獎的名字。施金獎曾任先後出任教育局首席助理秘書長（基礎建設及研究支援）、財經事務及庫務局時任局長陳家強的政務助理，及海事處助理處長（策劃及海事服務），於2020年4月接任海事處副處長（特別職務），負責領導部門進行定期審視及有時限的工作計劃。2021年9月空降港台任副廣播處長。

衛懿欣接替施金獎出任副廣播處處長（政府新聞處）

至於接替他港台空缺的衛懿欣，1998年加入政務主任職系，先後於民政事務總署、前教育統籌局、保安局、政務司司長辦公室、民政事務局和財經事務及庫務局工作。她調任港台前任職工業貿易署助理處長（工商業支援部），而現時該職位暫時懸空，但政府電話簿註明在今年2月14日至3月11日期間由首席貿易任余美清兼任。