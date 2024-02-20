23條立法｜3.13提交藍紙草案？　李家超：要有有效門鎖防「爆格」

《基本法》23條立法諮詢期下周三結束，立法會突然押後原定下月出訪東盟的行程，被問及是否意味當局計劃於北京兩會結束後、即下月13日立法會復會首讀23條藍紙草案開展立法程序時，行政長官李家超回應稱會全速推進立法工作，盡快履行憲制責任，但尊重立法會審議過程，相信立法會會盡職履責。



他又以「爆格」與門鎖比喻23條立法工作，強調只是為保護香港不受他人侵害。



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對於《日經新聞》報道指，香港司法人員推薦委員會2021年，曾提名6人出任高等法院法官，但最終有3人不獲委任，包括1人未能通過審查，一人因為對《香港國安法》的憂慮而自行退出。

「爆格」與門鎖喻23條立法 確保香港不受侵害

李家超今早在行政會議前見記者時，被問到完成23條立法會否加劇法律界的憂慮時指，《基本法》23條立法除是特區憲制責任，更重要是確保香港的安全，保障自己安全的法律，如果「無人來煩我哋，根本呢條法律係不適用，就好似一個人，如果要爆格嚟我屋企，我必須要有有效嘅門、有效嘅鎖確保佢唔會侵害到我」。

李家超強調一向按法律委任司法人員。（資料圖片）

李家超又指，司法人員被委任一向按香港法律，即《司法人員推薦委員會條例》處理。他強調，委任任何法官或司法人員，都是按其司法等方面的專業經驗去處理，政府會按一向做法，並依法律法規處理任命法官及司法人員。

他指，司法人員一直按誓言、專業經驗法律知識處理案件，是無畏無懼，香港法官都是獨立審訊案件，不受任何干擾，在國際上有良好口碑，所以無論本港立任何法律，都與司法人員履行職務沒有直接關係，法官是依照法律條文、法律詮釋及證據去處理案件。