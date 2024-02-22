夏寶龍訪港｜陳國基：夏寶龍冀了解香港推動由治及興的成果、計劃

港澳辦主任夏寶龍今日上午（22日）抵港展開7日考察調研，下午到政府總部與司局級和常任秘書長，及負責經濟財金分別見面。政務司司長陳國基率先在會後稱，夏主任再來香港，親自聽取和了解特區政府聯同社會各界在各方面推動香港由治及興的進程，包括成果和計劃，具有標誌性意義。



陳國基又形容，剛才的座談交流，涵蓋特區多方面的發展，包括經濟發展、地區治理等議題，氣氛非常熱烈。官員又向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作，「（夏主任）對我哋呢屆官員工作，係好肯定同好認可嘅。」



夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

陳國基：夏寶龍訪港反映中央對香港的關心、重視和支持

夏寶龍與特區政府主要官員、常任秘書長等交流約兩小時，陳國基會後會見傳媒時表示，夏寶龍今天早上抵港，即日起留港至2月28日，主要希望了解香港經濟發展、地區治理等不同方面的最新情況。他表示，特區政府熱烈歡迎夏寶龍訪港，今次行程是歷來最長，充分反映中央對香港的關心、重視和支持，夏寶龍上午考察了香港國際機場，下午來到政府總部，與特首李家超、主要官員、常任秘書長一同出席交流會。

夏寶龍冀了解香港推動由治及興的成果與計劃

陳國基說，對夏寶龍訪港有幾點體會，第一，今年是中國成立75周年，是實現十四五規劃目標任務的關鍵一年，中央一直全力支持香港發揮自身優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定，龍年一開始夏寶龍便來港，親自聽取和了解特區政府，聯同社會各界，於各方面，推動香港由治及興過程中的成果、計劃，具有標誌性意義。

夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

夏寶龍對香港高質量發展充滿信心、寄予厚望

第二，陳國基說夏寶龍與官員深入淺出座談交流，涵蓋了特區多方面發展，包括經濟發展、地區治理議題，氣氛相當熱烈，感受到夏寶龍對香港事務非常關心和熟悉，亦都對香港貫徹高水平安全及高質量發展充滿信心，亦都是寄予厚望。他表示與夏寶龍交流後更加堅定信念，特區政府一定會聯同社會各界，由維護國家安全，包括政府要完成基本法23條立法，以至全力發展經濟改善民生，都要敢於擔當，善作善成，亦都要全方位將愛國者治港優勢轉化為治理效能，確保一國兩制實踐行穩致遠，令香港市民安居樂業，經濟百業興旺。

夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

夏寶龍重視地區治理 陳國基：會加強治安、社福服務等

第三，陳國基說完善地區治理是夏寶龍很重視的一環，除著第七屆區議會和關愛隊投入運作，地區層面全面落實愛國者治港，特區政府一定通過各治理板塊，貫徹下情上達、上情下達，除了不斷完善地區設施、衛生環境、社區客廳等硬件，亦都持續加強地區治安、社福服務、關愛探訪、課後託管等軟件，以實際行動回應廣大市民，尤其基層老伯姓的急難愁昐，要建設更團結更美好的香港。未來數天夏寶龍的考察，陳國基表示特區政府會做好安排，確保暢順。

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陳國基：向夏寶龍介紹23條立法 夏寶龍非常認可政府工作

被問到有指夏寶龍此行將會晤律師會、商會，會否是想聽取23條立法的意見；中央如何看待特區政府處理房屋問題？陳國基指，官員向夏寶龍介紹有民生、經濟、地區治理等方面工作，都有包括23條立法，「夏主任對呢屆特區政府工作非常認可，亦都係肯定嘅，佢對我哋亦都講咗好多鼓勵性說話啦，亦都叫我哋繼續團結一致，努力為香港市民做到最好」，他表示夏寶龍此行會會見不同界別人士，加深他對香港的了解，反映中央及夏寶龍對特區政府重視及對市民關心。

放寬自由行進展？陳國基：很快於適當時候會公佈

被問到23條立法會否聽取意見，放寬自由行有何進展？陳國基指對於優惠香港的政策，一直與中央保持聯絡討論，相信很快於適當時候會公佈。他又說，夏寶龍在會上鼓勵所有官員，「對我哋呢屆官員工作，係好肯定同好認可嘅。」