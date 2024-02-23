放寬自由行｜廠商會：內地客消費較疫情前減　望人數增加彌補差額

廠商會會長盧金榮回應內地今日（23日）宣布增加西安市、青島市為內地赴港澳個人遊自由行城市，指現時內地來港人士可能不過夜，消費亦可能較以前低，期望放寬自由行令人數增加彌補差額，並指香港要做好配套。



至於中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍來港，進行為期七天的考察調研，盧金榮認為反映中央對港重視，希望給予更多支持。



下調經濟增長預測 冀預算案「撤辣」

香港中華廠商聯合會今日（23日）舉行新春團拜，廠商會會長盧金榮致辭時表示，目前外圍環境充斥不明朗因素，包括環球地緣政治緊張令能源和大宗商品價格波動，影響國際貿易的成本及物流運輸；同時中美經貿關係前景難料，加上主要經濟體可能面對不同程度的增長放緩，影響需求。

但由於低基數效應，加上歐美市場經歷較長時間的庫存調整後，他認為當地進口商應會增加補貨，故預期香港貨物出口有望延續去年第4季的穩步回升趨勢，在今年全年錄得單位數增長。內需方面，考慮到市民及旅客的消費模式改變，而股市和樓市疲弱亦削弱了民眾的消費能力，將為內需表現帶來挑戰。

綜合各種因素，廠商會調整對2024年香港經濟增長預測，由原先預測 GDP 有3.5%的增長率，略為修訂為3%至3.5%之間。

對於下周公布的下年度財政預算案，他希望樓市盡快全面撤辣，稱樓市繼續下跌令商會都有資金壓力。

廠商會會員一致認為23條需盡快立法

對於《基本法》23條立法，盧金榮指廠商會有諮詢會員意見，一致認為需要立法才可以發展好經濟，廠商會亦會聯繫會員、多向合作夥伴解釋。