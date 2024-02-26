陳淨心擬向夏寶龍請願未遂　矛頭指特首常以「軟對抗」打壓反對聲

「愛港力」、「愛港行動」成員陳淨心今日（26日）本擬趁中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在港考察調研期間請願，但未成功。她宣讀致夏寶龍的信件，把矛頭指向特首李家超，指常聽到特首說香港仍有「軟對抗」和「黑暴」苗頭，不禁令市民覺得「軟對抗」成為特首為施政順利推行而用來打壓消滅反對聲音的「武器」。



陳淨心指港人對國安法的實施仍有一些疑慮（網上片段截圖）

她本擬到中聯辦向正在港考察調研的夏寶龍請願，最後被警方要求轉移至附近港鐵站外。陳淨心宣讀其給夏寶龍的信件，首先問夏寶龍關於國安法實施後，港人是否仍然享有言論及新聞自由的權利？因為常聽到特首在新聞中說香港仍然有「軟對抗」勢力和「黑暴」苗頭，不禁令市民覺得「軟對抗」已成為特首為了令其施政順利而用來打壓消滅反對聲音的「武器」！

她再次為甚立法會議員謝偉俊抱不平，指謝早前在立法會的互動交流答問會上內履行議員職責，為民發聲而向特首提出質詢時，特首在回應中用上「黑暴」、「軟對抗」、「反動力量」等詞語，令大眾感非常心寒、不安和無奈，市民不知道還能不能坦誠表達自己的意見和訴求。

她續指，特首這種管治作風，只會令立法會淪舉手機器，成為真正的像皮圖章，又指例如「垃圾徵費」這種民怨四起、加重市民生活負擔的災難性敗政，將會不斷陸續出現，受壓制受打擊的只有香港基層市民。

她指，希望特區政府能解釋清楚，怎樣才算「軟對抗」？否則，動不動亂扣帽子：「不僅損害《基本法》賦予港人享有的權利和自由，更令市民提心吊膽、人心惶惶、日子過得好不安穩，敢怒不敢言！還會被外國勢力有機可乘，藉此抹黑中國和香港，及港區國安法。」