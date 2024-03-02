西九財困　馬逢國︰賣地需政府批准　倡先增加地積比

西九文化區管理局面臨財務困局，董事局主席唐英年說可能會賣一部份土地或以其他方法妥善運用。董事局前成員馬逢國說，在增加地積比的前提下，可以考慮出售土地，強調若要賣地必須得到政府批准。



管理局早前向政府提交新財政方案，預計明年會耗盡資金。唐英年接受報章訪問時稱，至今仍未聽到任何政府的好消息或壞消息，但西九的現金流明年年中會用盡，預計今年6月要自行作出決定。他強調不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，現時能動用的唯一資源是土地，可能會賣一部份土地或以其他方法妥善運用。

馬逢國接受《香港01》訪問時指，當仍是成員時已預計營運資金不足，曾向兩任行政長官和局方提議增加西九地積比率，以增加土地資源，他建議由原本1.81倍進一步增加至介乎2.5倍至3倍，但最後只增加15個百分點，認為在增加地積比的前提下可以考慮出售土地，「如果不改變地積比，而係要將現有的土地資源出售，等於將西九未來收入賣斷以解決燃眉之急，咁我係唔贊成，我都好清楚咁講我係唔贊成。」他續指，局方沒有權賣地，因為土地是政府的，要賣地應要先向政府提方案。