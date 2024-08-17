一田購物優惠日｜一田夏日購物賞低至2折　超市急凍貨必搶10推介

一田夏日購物賞開始喇！是首次於8月加推的優惠購物日，由即日至8月25日一連10天全線15間分店及5個特別展場大減價，所有貨品低至2折。當中超市急凍貨品最搶手，日本帶子、廣島蠔、越南蝦，還有止咳最好的鷓鴣/鷓鴣湯均推出勁減優惠！以下記者嚴選10大必買推介，和其他勁減精選，讓你對準目標掃貨。

攝影：鄒家鳳



一田購物優惠｜超市急凍貨最搶手

記者首日於葵芳新都會廣場分店直擊，由於一連10天推出優惠，人流多但仍不是太擠迫。入口處是生果蔬菜區，迎面就是日本開箱水蜜桃，原價$158/箱，現$98/箱有4個大大個。北海道紅肉蜜瓜（大裝）$138/個（原價$188/個），夏之神大西瓜、中國8424西瓜$49.8（原價$69.8/包）、韓國袋裝甜薯500克$16.8/袋（原價$26.8/袋）等。但我志不在此。

按圖看蔬果區優惠貨品推介：

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一田購物優惠｜鷓鴣湯止咳最好$52.5隻

蔬果旁邊當眼處，有個大冰櫃是鷓鴣呀！早前咳到儍，話鷓鴣湯止咳一流，卻找不到鷓鴣買，現在正進行大減價，這裡分３種大小，還有鷓鴣湯，越飛龍甘氏農場鷓鴣皇300天$129.9/隻、$236/2隻（原價$149/隻）、頂級鷓鴣180天$109.9/隻、$178/2隻（原價$129/隻）、優質鷓鴣80天$99.9/隻、$105/2隻（原價$149/隻）。

一田購物優惠｜10大必搶推介

急凍產品中，這款越南急凍虎蝦仁必買首選，500克$69/包（原價$99/包），這是我吃過最有鮮蝦味最爽彈的急凍蝦，朋友報料買了4包！其次是日本急凍廣島蠔L（1公斤）$99/包、$180/2包（原價$185/包），另一真心推介，是伊比利亞黑毛無骨豬肋條$59.9/包（原價$81.9/包），爽脆嫩滑點煮都好味。還有急凍煮食用帶子500克$99/包（原價$149/包）等。

按圖看一田夏日購物賞10大必買急凍產品推介：

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按圖看一田夏日購物賞其他精選優惠貨品：

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首次的一田夏日購物賞除了超市貨品吸引，主要有6大優惠重點：一）聯同北海道縣政府合辦北海道食品祭、二）超市「買一送一」及「$100任揀4件」自由組合、三）「香港一」及「日本一」匠心之選、四）每日限定優惠、五）開學好物特集、六）床品廚具激減優惠。不過，始終還是超市貨品最令人瘋狂。

一田夏日購物賞

日期：即日至至8月25日

營業時間：10am-10pm

*超市按各分店營業時間營業

地點：全線一田及特別展場

