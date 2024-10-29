好特賣｜HotMaxx內地平價超市葵芳店開幕迫爆！1折起平過返深圳？

HotMaxx好特賣內地平價超市葵芳店今日（29日）開幕了！這是好特賣HotMaxx一個月內在港落戶、繼奧海城、荃灣海之戀的第三間店，店舖不大，但店外店內擠滿來趁熱鬧或衝着平價貨而來的街坊市民。究竟是否一如早前報道$2罐可樂？是否真的抵過返深圳？

攝影：鄒家鳳



好特賣HotMaxx｜葵芳店開幕！可樂貴荃灣$1

HotMaxx好特賣葵芳分店位於葵涌廣場後，運動場旁的葵芳匯地舖，前身是一間大藥房，現變身小型超市，面積雖然不大，但貨品齊全，由麵包、零食，到汽水、酒品，甚至護膚、健康產品都不缺。門外更大大隻字：「冇睇錯，俾你搵到好嘢真系1折起」未找到1折貨品之前，發現早前在海之戀商場分店的可口可樂售$2，但這裡卻要$3，$20有8罐。

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好特賣HotMaxx｜葵芳店全店最平$2.5買到乜？

好特賣HotMaxx葵芳店全店最平$2.5，納寶帝檸檬味威化餅乾56克（原價$6.2），還有明治欣欣杯舊餅乾條巧克力味25克也是$2.5（原價$7）；$5貨品亦有不少，如寶礦力水特500克（原價$12.5）、維他檸檬茶飲料500毫升（原價$12）。港人最愛到深圳買的麵包、肉鬆小貝這裏也有不少選擇，而且價錢更便宜。

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好特賣HotMaxx｜金莎朱古力接近半價！開心果最抵？

好特賣HotMaxx是內地平價超市，幾乎所有貨品的包裝都是簡體字，感覺就像在深圳超市購物，太便宜又恐品質有問題？現場聽到不少顧客都說：「上深圳食嘢又唔怕？」似乎又很合邏輯。這裡的金莎也是國內版，價錢平近半價，開心果也26折，你又敢唔敢吃？

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