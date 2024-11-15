一田冬日購物賞低至15折蔬果平過街市！日本百合$10/牛油果不用$5

一田大減價2024｜一田冬日購物賞今日（11月15日）開始喇！一連10日一田百貨連超市會推出多款優惠貨品低至15折，但最多人攻陷的必定是超市，今次還特設日韓食品$20優惠專區低過半價，買滿$150更可以換購價買白米、食油、一口鮑魚等，一於直擊現場有什麼最抵買？



一田冬日購物賞｜必買急凍海鮮 越南蝦／廣島蠔／帶子

早上10點直擊葵芳店現場，可能是天雨關係，未見人潮。人迫人大排長龍、搶貨搶購物車的墟冚場面並沒出現，因此阿姐提醒，現在是入貨好時機，否則放工時間不但擠擁，分分鐘熱門貨都被掃一空。減價貨品其實與以往差不多，一田減價永遠最搶手的都是超市食材，尤其急凍海鮮，如日本急凍廣島蠔L1公斤 $119（原價$185/包）、美國尊遜牌香腸（多款）$87.5/2包（原價$63.8/包）、煮食用帶子500克$99/包（原價$149）、日本鹿兒島急凍豚肉漢堡扒/和牛漢堡扒/和牛芝心漢堡扒（3個）原價$102/包，現$65.9/包、$119.9/2包，平均每個只是20蚊，勁抵！我最推薦最美味的伊比利亞急凍黑毛豬爽梅肉（叉燒）／無骨豬肋條$59.9/包（原價$81.9）及越南急凍虎蝦仁500克$69/包（原價$99），都是必買之選。

按圖看「一田冬日購物賞」有什麼抵買急凍貨品？

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一田冬日購物賞｜日韓$20優惠專區低過半價

今次增設日韓$20優惠專區，部分低過半價，日清極鬆軟熱香餅粉480克／強力小麥粉41折$20（原價$49.5）、山內蛋糕（北海道牛乳/安納芋番薯/抹茶/和栗）10個裝$20（原價$42.9）即47折。朝露日本白蛋大至加大級、10隻裝獨家發售52折$20（原價$39）、宗家府 韓國年糕片/條 1公升53折$20（原價：$36.9-$38 ）

按圖看「一田冬日購物賞」日韓$20優惠專區有什麼抵買貨品？

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一田冬日購物賞｜蔬果平過街市？北海道百合$19.8/2個

一田大減價，蔬果部分一樣勁減！北海道南瓜原價$39.8，現$23.8個；北海道百合原價$49包有2個，現只需$19.8包，即$10個都不用！早前在旺角街市買一個要$40，兩個$70。還有牛油果$25.8一袋有6個，統統都比街市平呢！

按圖看「一田冬日購物賞」還有什麼抵買蔬果、貨品？

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一田冬日購物賞

日期：11月15日至11月24日

地點：全線一田

送貨服務：於超市單一消費滿$800或以上，可享免費送貨優，只適用於香港/九龍/新界，不包括東涌/馬灣/珀麗灣，離島/禁區/大嶼山及指定地方不設送貨服務

