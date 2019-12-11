【驚安之殿堂】DONKI荃灣店開幕　一文睇晒抵買日本生果肉類食材

去日本旅行時，逛「驚安之殿堂」可謂必備行程，尤其是所有商店關門後，驚安就是晚間血拼的好去處！繼尖沙咀「驚安之殿堂」於7月開幕後，荃灣分店明天都正式營業，而且面積更大，佔地2.7萬呎，逛起來更闊絡更舒適，商品種類亦更齊全！去驚安最吸引的除了藥妝，就必定是日本直送的新鮮食材，記者去現場逛過，率先帶大家睇睇各種抵買的日本生果、肉食！ 攝影：鄧穎琪

新店位於荃灣西「海之戀商場」，跟尖沙咀店相比，面積稍大，亦新增了全新的「日配」專區方便荃灣區居民購買日常煮食用食材，例如：奶製品、即食肉丸、意粉等等，還有首次登陸的生活百貨區，發售寵物食品、配件、床上用品與中型家電，本文就主打各類日本直送的食材，還有特色廚具和烘焙麵包等！

尖沙咀店沒有購物車，但荃灣店就有，讓大家不用拿著沉甸甸的購物籃到處走，逛得更方便。

由於聖誕節快到，店門外放了聖誕樹和裝飾過的鐵甲萬能俠，最特別是聖誕樹上的掛飾都是店裡的零食。

日本鮮甜水果 標明酸甜硬度

甫進店裡是零食和藥妝專區，再來是糧油雜貨、多種日本酒類與飲品等，之後便是記者最期待的蔬菜水果、鮮肉和急凍食品，以生果為例，單是蘋果已經有10種，旁邊還有牌子標示住該品種蘋果的甜度、酸度及硬度等，如果是一些香港較少見的水果，亦會有告示牌詳細介紹它的產地、味道和營養價值等，非常貼心。

請按下圖睇各類日本新鮮蔬果及記者的心水推介：

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和牛豚肉片 教埋你點煮最啱

蔬果旁邊是鮮肉區，和牛當然少不了，就連豚肉種類也是非常之多，除了以部位區分之外，也會根據用途來分類，如：火鍋肉、丼飯用、燒肉用等，個人最喜歡就是它的燒肉拼盤，一碟有齊多個不同部位的燒牛肉，懶人最啱！而和牛西冷也正做開幕優惠，請按下圖睇睇有幾抵：

SHABU SHABU專用的和牛肩胛肉，$80/100克。

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不得不推介這個被指是「黐線價」的煙三文魚，僅售$15，而且1包有8片！

全新日配專區 新增產品方便主婦及家庭買餸

尖沙咀店屬遊客區，相較荃灣的話，住宅較少。荃灣屋苑林立，DONKI為了方面附近居民，於新店開出一個「日配」專區，勢將成為主婦們的買餸好去處！尖沙咀店之前只得雞蛋買，但「日配」專區就新增大量一家大小每日都會食用的食材，如：芝士、布甸、肉卷、炸雞、意粉等，有些只要一加熱就食得，照顧廚藝不精的客人需要。

日配專區有各種奶類製品。

逾30種日本米 有甜有煙韌

不說不知，許多香港人去日本旅行都會買米，就連電台DJ都曾在節目推介聽眾去買新潟米，自爆每次都買幾包。驚安之殿堂亦有一個日本米專區，有越光米、新潟米、阿蘇白水米和褔岡夢作米等近30種日本米，以後去旅行不用拎餐死！

這裡有多種日本米，一般都是2至3公斤，不會太大包，不錯。

廚具家電 平底鑊最抵買

睇完食材後，不妨看看驚安之殿堂的廚具和家電。其實在這裡買任何一種商品都可以留意一下有沒有「情熱價格」招牌，它是DON DON DONKI的自家品牌，有這個標誌即是代表價格超值，是抵買之選！

這個煎鍋是記者的推介，直徑26厘米，其鑽石塗層耐用，只售$69.9。

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新鮮麵包 材料日本直送

有新鮮麵包亦是荃灣店一大特色，麵包由日本直送，到港後在店內即場烘焙，有牛角包、麻糬波波、腸仔批等。另外亦有北海道米製的便當、即製大阪燒、可樂餅、壽司卷、冬甩、棉花冰等，當然還有人氣超高的煨番薯啦！請按下圖了解更多：

驚安之殿堂荃灣店12月12日便正式開張，而明年2月其美食廣場都會開幕，暫時已知有6間餐廳進駐，食意粉、拉麵、牛肉便當、章魚燒與拉麵等。而客人在驚安內買到的食物，暫時都可坐在美食廣場的桌椅享用，不用立食這麼辛苦。

收銀處旁有一個特價零食區，臨付款前可以買完才走，全部都是低價。

DON DON DONKI驚安之殿堂

地址：新界荃灣大河道100號海之戀商場2樓

營業時間：09:00-01:00