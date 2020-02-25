【武漢肺炎】抗疫價$1蝦餃皇天天不同款！點心外賣68折附點心熱量

武漢肺炎影響下，從前熱熱鬧鬧的酒樓餐廳都成了高危地方，想飲茶食點心都要小心翼翼，不少餐廳酒樓都變陣做外賣，又做減價優惠。堂食更是超低價，$1蝦餃皇、$1小籠包、$1北菇滑雞飯......天天不同款。但也要注意熱量，小心愈食愈多，忙完防疫又要忙瘦身！

蝦餃皇、燒賣皇平日每隻$15，現在只需$1，0.07折！1折都不用，星期一至六更天天不同款式，東海飲食集團和其他食肆一樣，為了跟大家度過疫情難關，只需星期一至六9點半前入單，便可享有1蚊價飲早茶！

按圖看周一至六各款$1點心：

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早茶$1優惠又如何？為免疫情擴散，響應衞生防護中心呼籲，還是盡量避免聚餐，少去人多地方？一盅兩件，惟有留在家中享用，東海首次推出低至68折外賣優惠，以茶樓點心紙價錢加額外折扣，一樣即叫即製，熱辣辣送到府上。

按圖看外賣點心款式及價錢：

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在家印印腳嘆點心，當然開心，但日日home office、放假無口罩撲、無廁紙撲，留在家中，走來走去都是幾個階磚，運動少，活動少，愈悶愈想食，小心吃到忘形，賠上身形，留意所叫點心熱量，收歛一點好！

按圖看12款常吃點心熱量排名（按由低至高）：

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早晨$1點心 東海酒家：鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓 查詢：2887 7112 優惠時段：早上7時30分至9時30分（部分分店早上7時至9時）入單計算