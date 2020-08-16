【健康飲食】精緻澱粉易肥致抑鬱？3步DIY粗糧主食有助排便順通

最近常常宅在家，連外食也諸多限制，不少人情願在家煮麵，不過市面上的即食麵、米粉和拌麵等都含高份量鈉質和添加劑，多吃對身體無益，加上它們本身屬於精緻澱粉，攝取過量容易致肥和引發糖尿病。

甚麼是精緻澱粉？

人們常常說澱粉是減肥的大敵，其實澱粉也有分成「壞」的精緻澱粉和「好」的抗性澱粉。

在家抗疫容易致肥，其中一個原因是攝取過量精緻澱粉？（Ke Vin/unsplash）

精緻澱粉常見於加工食物例如白飯、白麵包、米粉和即食麵等，這些穀類食物在加工時被磨去表面層，雖口感柔滑可口，但也導致維他命、蛋白質和礦物質流失，營養價值比原食材低。另外精緻澱粉屬高升糖食物，很快飽腹卻更快飢餓，反而容易進食更多食物，同時高升糖食物意味人體血糖有巨大波動，增加各種炎症和患上抑鬱的機會。

即看更多精緻澱粉的影響

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精緻澱粉令人卻步，但抗性澱粉卻富含膳食纖維和維他命，有助燃燒脂肪、消化減肥，維持血糖穩定，讓你愈食愈瘦！馬上看看常見的精緻澱粉和抗性澱粉例子，開始健康餐單吧！

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編輯推介：家用全自動壓麵機

想吃麵條麵包但又避開精緻澱粉？不如在家DIY吧！只要將蕃薯、小麥、粟米粉等抗性澱粉揉成麵團，再壓平放入這部全自動壓麵機，3秒即可產出麵條，不論是扁麵、意粉、闊條麵、饅頭還是餃子皮都可以壓出，新鮮即造更無添加防腐劑呢。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/16)

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